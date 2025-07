Il profite de l'evasan de sa femme pour importer 500 grammes d'ice

Tahiti, le 11 juillet 2025 – Un chef de chantier, père de trois enfants, a été condamné jeudi en comparution immédiate à huit ans de prison ferme pour avoir importé 500 grammes d'ice. L'individu avait été interpellé à l'aéroport de Tahiti-Faa'a le 4 juillet alors qu'il accompagnait sa femme, de retour d'evasan après avoir subi une rupture d'anévrisme.



C'est une peine rarement prononcée en comparution immédiate. Le tribunal correctionnel a condamné, jeudi, un chef de chantier de 40 ans à la peine de huit ans de prison ferme pour avoir importé 500 grammes d'ice. Ce chef de chantier, déjà condamné en 2021 à quatre ans de prison dont six mois avec sursis dans le cadre d'un gros trafic de stupéfiants, était jugé en état de récidive légale.



Le 4 juillet dernier, le quadragénaire avait été interpellé à l'aéroport de Tahiti-Faa'a alors qu'il arrivait de métropole où il avait accompagné sa femme, victime d'une rupture d'anévrisme. L'individu était attendu par les douanes françaises puisque c'est lors de l'escale à Los Angeles que les policiers américains avaient découvert la drogue dissimulée dans une peluche placée dans une valisette se trouvant sous la civière de la malheureuse. Ils avaient alors choisi de le laisser repartir afin qu'il soit intercepté lors de son arrivée à Tahiti.



Voyage en classe business



Tout comme il l'avait déjà fait lors de sa garde à vue, le prévenu a nié en bloc lors de l'audience et ce, malgré certains éléments troublant. Sous le feu des questions qui s'est abattu sur lui, le quadragénaire a peiné à apporter des réponses cohérentes. Comment a-t-il pu payer des billets d'avion en classe business pour lui et ses deux enfants ? Grâce à une “quête” organisée auprès de la famille et des fidèles de la “paroisse”. Pourquoi les enquêteurs ont-ils trouvé dans son téléphone un message dans lequel un interlocuteur lui écrivait : “Passe à la maison… 500 grammes de quelque chose” ? Qui d'autre, au regard de son passé judiciaire, aurait pu mettre la drogue dans la valisette de son épouse ? “Un complot” ourdi par d'anciens codétenus. Enfin, comment a-t-il pu avoir un Esta sans mentir alors qu'il ne pouvait logiquement pas l'obtenir en raison de sa condamnation de 2021 ? C'est “madame” qui avait rempli la demande.



“ Sous la civière d'une mourante, c'est assez pratique de mettre un sac que personne n'ira fouiller par décence.” Lors de ses réquisitions, le procureur de la République – particulièrement tenace lors de cette audience – n'a pas mâché ses mots. Après avoir rappelé tous les éléments factuels du dossier, il a grandement déploré le “fléau” de l'ice puisque “du matin au soir, nous voyons des histoires de violences conjugales, de violences sur mineurs avec de la consommation d'alcool, d'ice ou des deux”. Alors que le prévenu encourait vingt ans car jugé en état de récidive légale, le représentant du ministère public a requis dix ans de prison ferme.



Un scénario de film



Face à ces lourdes réquisitions, l'avocat du prévenu, Me John Tefan, a répondu qu'il avait “l'impression d'être dans un film où le parquet invente un scénario” en soutenant que “rien ne prouve” que son client est coupable. Il a ensuite assuré qu'il avait des “doutes” quant au fait que le prévenu ait pu profiter de l'evasan de sa femme, “aux portes de la mort”, pour importer de l'ice. Il serait “cynique” de croire cela, a-t-il conclu avant de demander la relaxe du quadragénaire.



Des arguments qui n'ont pas convaincu le tribunal puisque le récidiviste a finalement été condamné à huit ans de prison ferme.