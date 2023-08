Ihitai, une appli pour les gens de mer

Tahiti, le 17 août 2023 - Pour faciliter la vie de l'administration et des gens de mer, la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et le ministre Jordy Chan ont présenté ce jeudi la plateforme Ihitai. Il s'agit d'une application permettant aux marins professionnels de connaître les plannings de formations et d'examens, mais aussi de suivre leur gestion de carrière ou encore d'obtenir leurs diplômes en ligne. Un outil innovant susceptible d'évoluer selon les besoins et les retours d'expérience.



Entre les données dispersées à droite et à gauche, les armoires qui dégoulinaient de papiers sans vraiment savoir à quoi ils correspondent, et la difficulté à retracer l'historique de carrière des marins (surtout avant 2004 puisque depuis, cette compétence est revenue à la Polynésie française), il fallait faire quelque chose. Non seulement dans un esprit de dématérialisation des actes administratifs, mais aussi pour disposer de données plus fiables et établir des statistiques dignes de ce nom.



La plateforme Ihitai est là pour ça et devrait toucher environ 5 000 personnes, qu'ils soient armateurs, marins professionnels ou capitaines. Ce téléservice de gestion de carrière est particulièrement innovant puisqu'il est le premier du genre à utiliser la “blockchain”. Il s'agit là d'une technologie de stockage et de transmission d'informations qui offre de hauts standards de transparence et de sécurité. Cerise sur le gâteau, cette plateforme est entièrement traduite en reo tahiti et en anglais.



Un outil “super”



Les utilisateurs ont simplement besoin d'avoir une adresse e-mail pour pouvoir se connecter. Ils auront la possibilité de s'informer sur les plannings de formations mis en place, s'inscrire aux examens, et même payer leur inscription en ligne, à terme. Cet outil leur donnera également accès à leurs diplômes (certificats ou brevets) et ils pourront améliorer la gestion de leur carrière. Pour les armateurs aussi, ce portail marin est une bonne chose en ce sens qu'il va faciliter les échanges, permettre d'avoir des données fiables, et surtout de les compiler.



“Un marin qui passe de navire en navire, pour différentes raisons, on a du mal à garder le fil, surtout quand le navire en question est dans la flottille d'un autre armateur. Donc on n'arrive pas à savoir si le marin a respecté son temps de mer, si ses diplômes sont à jour, etc. Là ça va permettre de centraliser ce parcours sur une seule plateforme accessible à la fois pour les utilisateurs et les armateurs”, a expliqué un armateur, Vatea Moarii, qui “trouve ça super comme outil”.



L'expérience le dira. Mis en ligne depuis jeudi [ihitai.gov.pf], cette plate-forme pourra évoluer en fonction des retours qui seront faits par les utilisateurs et recoller ainsi au plus près de leurs besoins.