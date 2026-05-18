

Ice : un scootériste pris la main dans le sac

Tahiti, le 12 juin 2026 – Plus d’un million de francs en espèces, 25,42 grammes de métamphétamine, deux balances de précision, des pipes de type “bubble” et des sachets de conditionnement, c’est le contenu du sac à dos d’un scootériste contrôlé le 22 mai dernier par la police municipale de Punaauia, puis entendu par la gendarmerie. Passé en comparution immédiate, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans.





C’est un contrôle routier qui a conduit la police municipale de Puunauia sur la piste d’un narcotrafic. Vendredi 22 mai 2026, les agents ont interpelé le conducteur d’un scooter TMAX dans le secteur de Vaiopu 1. Il circulait sans assurance et sans le permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, rapporte la gendarmerie sur sa page Facebook. Et ce n’est pas tout : dans son sac à dos, ce sont plus d’un million de francs en espèces qui ont été découverts, ainsi que 25,42 grammes de métamphétamine, deux balances de précision, des pipes de type “bubble” et des sachets de conditionnement.



Lors de sa garde à vue, le mis en cause a été entendu par les gendarmes de Punaauia et de la brigade de recherches de Faa’a. Il a reconnu la consommation et la vente d’ice, ainsi que l’achat du scooter en espèces à hauteur de 850.000 francs grâce à l’argent issu de la vente de méthamphétamine.



Présenté en comparution immédiate, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans.



Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 12 Juin 2026 à 14:16 | Lu 462 fois



