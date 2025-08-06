

Ice : le Pays veut “prévenir, soigner et reconstruire”

Tahiti, le 3 septembre 2025 – Dans un communiqué de deux pages diffusé mardi soir, le Pays annonce qu'il “intensifie ses efforts” pour endiguer le fléau de l'addiction à l'ice. Il assure notamment que l'ouverture du Pôle de Santé mentale prévue en 2026 “marquera une avancée majeure”.



Alors qu'une marche pacifique pour dire Stop à l'ice se déroulera samedi à Papeete, le Pays a transmis, mardi soir aux rédactions, un document de deux pages dans lequel il annonce intensifier son action. “Face à l'augmentation des cas observés, des mesures immédiates et structurantes sont mises en place pour protéger la population en mettant l'accent sur la prévention, les soins d'urgence et le développement d'une offre spécialisée.”



Pour ce faire, il vise trois actions “majeures” : “Prévenir, soigner et reconstruire”. Outre la campagne de sensibilisation menée en partenariat avec des associations locales, le Pays indique qu'à partir de ce mois-ci, “le CHPF va mettre en place un infirmier dédié aux urgences afin d'assurer une évaluation rapide et sécurisée des patients sous l'influence de l'ice et d'autres substances”. Cette mesure sera complétée à la fin de l'année par le dispositif ELSA (Équipe de liaison et de soins en addictologie), qui “offrira une prise en charge intégrée et facilitera l'orientation vers les soins de long terme et contribuera à limiter les réadmissions”.



Enfin, l'ouverte du pôle de santé mentale prévue en 2026, s'il elle se concrétise, devrait marquer une “avancée majeure” avec le “développement d'une offre en addictologie et la création d'un service d'hospitalisation dédié”. Selon le Pays, ce pôle, qui sera rattaché au CHPF, deviendra la “référence territoriale pour la santé mentale”.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 3 Septembre 2025 à 07:29 | Lu 816 fois



