Ice dans un bodyboard : 5 ans ferme pour "l'organisateur" des voyages à Hawaii

Mais comme souvent dans ces affaires-là, il y a un "leader". Celui qui a l'idée, qui organise, celui qui finance les billets d'avion, les chambres d'hôtels, les locations de voiture... Et forcément, ce "leader" n'agit pas seul et fait appel à des complices, des soi-disant amis ou des "amis fantoches", dira la procureure. Certains jouant des rôles plus ou moins importants dans ce trafic où le mensonge semble être roi.



Tout d'abord, les deux hommes interpellés à ses côtés le 20 octobre. Les deux fautifs ont participé au troisième et ultime voyage. L'un parce qu'il "baragouine" un peu l'anglais et l'autre, car il détenait une carte de crédit, mode de paiement très pratique pour louer une voiture au pays de l'oncle Sam.

Puis, un autre complice fait son apparition : une femme. Elle sera interpellée un peu plus tard par la DSP. Cette trentenaire, grande consommatrice d'ice, a un atout majeur, elle parle très bien anglais. Elle va effectuer les deux premiers voyages à Hawaii. Le premier, en compagnie de son fils de 16 ans. Elle y trouvera un dealer américain et rapportera 56 grammes au fenua. Le second voyage, elle le fera en compagnie de la tête du trafic. Car pour ce second séjour, le "leader" n'y va pas que pour faire du bodyboard. Il a de grandes ambitions en matière de trafic. Ils rapporteront de ce voyage 400 grammes, dissimulés, déjà dans un bodyboard.

Le leader du trafic a été condamnée à 5 ans de prison, la femme a été condamnée à 4 ans, dont un an avec sursis. Le traducteur amateur à 3 ans de prison, dont un avec sursis et le détendeur de la carte de crédit a deux ans, dont un avec sursis.

Par ailleurs, ils ont été condamnés à payer une amende solidaire de 97 300 000 fcfp.