Ice : 6 et 4 ans ferme pour Manava Akau et Ariitea Putoa

Tahiti, le 30 mai 2022 – Le tribunal correctionnel a condamné, lundi, l'ancien leader du groupe All in one, Manava Akau, et l'ancien champion de boxe, Ariitea Putoa, pour trafic d'ice à des peines respectives de quatre et six ans de prison ferme. Les cinq autres prévenus, dont le trafiquant Fred Garbutt, ont écopé de peines comprises entre un et trois ans de prison ferme.



Tel que cela avait été requis par le procureur de la République en comparution immédiate vendredi, le tribunal correctionnel a condamné, lundi, l'ancien leader du groupe All in one, Manava Akau, et l'ancien champion de boxe, Ariitea Putoa, à des peines respectives de six et quatre ans de prison ferme pour trafic d'ice. Les cinq autres prévenus de ce dossier, ont écopé de peines comprises entre un et trois ans de prison ferme. Manava Akau et Ariitea Putoa ont ainsi été reconnus coupables d'avoir importé 1,8 kilo d'ice en avril 2019. Le trafiquant multirécidiviste, Fred Garbutt a, quant à lui, été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir aidé ses acolytes à conditionner la drogue, alors qu'il se trouvait en fuite aux États-Unis.



L'affaire avait démarré en avril 2019 lorsque l'ex-compagne de Manava Akau avait été interpellée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en possession de 74 grammes d'ice. Lors de son jugement en comparution immédiate, la jeune femme avait affirmé que son compagnon n'avait jamais eu vent de cette importation. En février dernier, Manava Akau avait pourtant été interpellé auprès de son ami d'enfance, l'ancien champion de France de boxe, Ariitea Putoa, et placé en garde à vue pour être entendu sur l'importation de 1,8 kilo d'ice en avril 2019. L'ancien danseur avait reconnu les faits en expliquant –alors qu'il n'est pas consommateur d'ice – qu'il avait agi par appât du gain.



Lundi 30 Mai 2022