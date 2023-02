Ia Ora te Nuna'a fustige les "dépenses évènementielles" du gouvernement

Tahiti, le 15 février 2023 – Le parti Ia Ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch dénonce le "gaspillage sans compter de l'argent public" après la multiplication des évènements publics organisés par le gouvernement à deux mois des élections territoriales.



Dans un communiqué diffusé mercredi, le parti candidat aux prochaines territoriales Ia Ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch s'est élevé contre "la liste des nombreux évènements publics organisés à la présidence ou sous son égide" à quelques semaines des élections. "Dîner et spectacle pour le Nouvel an chinois", "changement exceptionnel du défilé des lanternes chinoises vers la Présidence avec spectacle grand public gratuit", "Forum post-bac exceptionnellement à la Présidence", "cession par le Pays dans les locaux de la présidence de pas moins de 100 terres, à titre gracieux, à certaines familles de Rurutu et de Rimatara", "distribution de logements sociaux"…



Le parti du sénateur ex-Tapura égrène ainsi la liste des nombreuses opérations organisées ces dernières semaines par le gouvernement et dénonce un "gaspillage sans compter de l'argent public". Mais surtout, le Ia Ora te Nuna'a estime qu'il s'agit là de dépenses de campagne et qu'il "appartiendra au juge en charge des contentieux électoraux, le moment venu, d'apprécier le bien-fondé de toutes ces dépenses". Le communiqué dénonce également la "confusion des genres" dans les interventions publiques récentes du président du Pays, estimant qu'Édouard Fritch y intervient surtout comme candidat aux territoriales. "Ces dépenses évènementielles soudaines, sans voile ni mesure, en période de crise sociale patente et d’élection imminente, ne relèvent ni d’une bonne gouvernance, ni d’une gestion vertueuse des impôts des Polynésiens."



"La Francophonie a bon dos"



Dans la même veine, le parti de Teva Rohfritsch monte au créneau après l'organisation de la réunion de l'assemblée parlementaire de la Francophonie à Tarahoi, récemment décriée pour son bilan carbone et ses dépenses dans les médias nationaux. "La Francophonie a bon dos et cette déclaration d'intention ne nourrira assurément pas le peuple polynésien, pas plus que le gaspillage de plusieurs millions fcfp de fonds publics pour l'organisation de cet événement, en total décalage avec la situation des familles polynésiennes", écrit le Ia Ora te Nuna'a à propos notamment de l'énigmatique signature d'une "déclaration d'intention" entre les présidents des assemblées de Polynésie française et du Gabon.