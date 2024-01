Hydrocarbures : Crise à venir pour les îles

Tahiti, le 12 janvier 2024 – En raison de la grève des hydrocarbures qui persiste depuis décembre dernier, le Nuku Hau effectuera sa tournée des îles du mois de janvier avec seulement la moitié de son chargement habituel en essence et en gazole. Une mauvaise nouvelle pour les îles, et notamment les Tuamotu, qui devraient rapidement se retrouver à sec.



Si la situation était à craindre, elle semble désormais inévitable. La grève des hydrocarbures, qui traîne depuis la mi-décembre, devrait commencer à impacter sérieusement les îles en ce début d'année 2024. En effet, le Nuku Hau, seul navire avec le Taporo 8 à alimenter les Tuamotu et les Gambier, effectuera sa tournée des atolls avec seulement la moitié de son chargement habituel en essence et gazole : “D'habitude, je commande 400 fûts d'essence et 50 fûts de gazole, avec également 10 000 litres de ce dernier en vrac. Mais là, en raison de la grève, on ne m'a livré que 200 fûts d'essence et les 10 000 litres de gazole en vrac”, assure Allan Likafia, second capitaine du Nuku Hau, qui n'aura d'autre choix que de s'adapter : “Nous allons devoir réduire les livraisons dans les atolls pour s'assurer que chaque île puisse avoir un minimum du disponible. Par exemple, ceux qui ont commandé dix fûts n'en auront que cinq. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement.”



Et nombreuses sont les îles concernées : Anaa, Katiu, Makemo, Raroia, Takume, Hikueru, Marokau, Hao, Vahitahi, Vairaatea, Nukutavake, Pukarua, Reao, Marutea sud, Rikitea, Tureia, Tematangi, Nukutepipi et Hereheretue constituent l'itinéraire du Nuku Hau. Une situation difficile à aborder pour le second capitaine : “Certaines îles dépendent totalement de ces arrivages en hydrocarbures, à l'exemple de Hereheretue où l'on utilise encore beaucoup les groupes électrogènes. D'autres attendent impatiemment ces approvisionnements afin de pouvoir se rendre au secteur et travailler le coprah. Et puis à côté de ça, il faut se dire qu'en temps normal, sur les 400 fûts que l'on transporte, plus de la moitié sont destinés à Rikitea”, témoigne Allan Likafia, pour qui la crise est inévitable : “Déjà avec nos approvisionnements habituels, les îles disposent du strict minimum. Là, si ça continue, je ne vois pas bien comment ces gens vont s'en sortir.”



Heureusement, en termes de gazole, les îles semblent préparées. Joints plus tôt cette semaine par Tahiti Infos, les tāvana affirment être sereins pour les trois prochains mois concernant cet hydrocarbure. En revanche, au niveau de l'essence, les initiatives communales ont déjà commencé. À l'exemple de Makemo, où la mairie a décidé de ne plus louer ses engins pour le moment afin d'économiser du carburant. En attendant, le Nuku Hau prendra la mer ce samedi 13 janvier, comme prévu, aux heures habituelles.