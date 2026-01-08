HydroPacifique : un nouvel outil pour visualiser les données de pluie du Fenua

L’outil a été mis à disposition par le bureau d'étude spécialisé en hydrologie et géologie, Vai Natura.
Tahiti, le 4 février 2026 - Les acteurs de l’eau du territoire ont découvert cette semaine HydroPacifique, une plateforme numérique donnant accès aux données pluviométriques de Météo-France pour la Polynésie française. Un outil pensé pour rendre ces informations publiques enfin lisibles et exploitables par tous.
Institutions, communes, chercheurs, scientifiques et représentants du secteur privé étaient réunis ce mardi lors d’un séminaire organisé à l’hôtel InterContinental Tahiti pour la présentation d’HydroPacifique, un nouvel outil numérique permettant d’accéder facilement aux données pluviométriques du territoire.
Mis à disposition par la société Vai Natura via une interface cartographique intuitive, ce site permet de consulter l’ensemble de ces données tant historiques qu’actuelles d’après les relevés de Météo-France. Après création gratuite d’un compte, l’utilisateur peut naviguer sur la carte, accéder aux séries de données et visualiser des graphiques interactifs, afin d’analyser rapidement l’évolution des précipitations.
Si ces informations sont déjà publiques et disponibles sur data.gouv.fr, leur format restait jusqu’ici difficilement exploitable. L’objectif d’HydroPacifique est justement de rendre ces données accessibles au plus grand nombre, sans compétences techniques particulières.
Les usages potentiels sont nombreux : recherche scientifique, agriculture, tourisme ou encore aménagement du territoire. Les données historiques permettent notamment de suivre l’évolution de la pluviométrie depuis le début des relevés, comme à la station de l’aéroport de Faa’a, dont les mesures remontent à 1957.
Le séminaire a également permis de rappeler l’importance stratégique des données liées à l’eau, ressource finie et non substituable qui soutient l’ensemble des secteurs économiques. La Commission mondiale sur l’économie de l’eau a récemment alerté sur la déstabilisation du cycle hydrologique mondial, marquée par des régimes pluviométriques changeants, une intensification des phénomènes extrêmes et une dégradation des écosystèmes d’eau douce.
Dans les milieux insulaires en Polynésie française, ces évolutions se traduisent concrètement par des crues soudaines liées à des pluies locales intenses, mais aussi par des épisodes de sécheresse prolongée, comme ceux vécus ces dernières années aux Marquises ou aux Tuamotu, mettant sous tension les approvisionnements en eau.
Pour l’heure, HydroPacifique ne rassemble que les données de pluie de Météo-France. Mais cette initiative vise aussi à ouvrir une réflexion plus large sur la valorisation des nombreuses données sur l’eau collectées par différents acteurs du Fenua, ainsi que sur les solutions à envisager dans le contexte polynésien. La plateforme restera accessible sous forme de site internet, avec un accès gratuit après création d’un compte.
