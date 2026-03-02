

Humour absurde et faux jeu télé: Kad et Olivier relancent le Kamoulox sur Canal+

Paris, France | AFP | lundi 09/03/2026 - "Je contre et je porte une gourmette en pull": les comédiens Kad Merad et Olivier Baroux vont relancer sur Canal+ leur célèbre Kamoulox, faux jeu télévisé aux règles et aux répliques absurdes, dans une version augmentée, a annoncé la chaîne lundi.



"Cette création Canal+ proposera des contenus inédits et absurdes avec des micro-fictions, des parodies ainsi que de nouveaux numéros de l'émission Kamoulox", le tout sous la forme d'une fausse plateforme de streaming, Kamoulox+, a indiqué la chaîne dans un communiqué.



Le format de diffusion n'a pas été précisé.



"Le tournage est en cours pour une durée de 2 semaines en région parisienne", a ajouté Canal+, selon qui Kad et Olivier seront entourés de nombreux invités.



Les deux humoristes avaient créé le Kamoulox sur la radio Ouï FM dans les années 90, avant que l'émission passe à la télévision, sur la chaîne Comédie! entre 1999 et 2001 puis sur Canal+.



Dans le Kamoulox originel, Kad Merad et Olivier Baroux incarnaient les candidats d'un jeu télévisé éponyme aux règles incompréhensibles. Cela donnait lieu à des répliques sans queue ni tête, comme "Je crapote à Montrouge et je promène un Bee Gees", que l'autre candidat pouvait contrer en lançant "Kamoulox!"



L'émission a tellement marqué les esprits que l'interjection "Kamoulox!" est entrée dans le langage courant pour se moquer d'un propos peu clair.

