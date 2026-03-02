Tahiti Infos

Humour absurde et faux jeu télé: Kad et Olivier relancent le Kamoulox sur Canal+


Crédit Anna KURTH / AFP
Crédit Anna KURTH / AFP
Paris, France | AFP | lundi 09/03/2026 - "Je contre et je porte une gourmette en pull": les comédiens Kad Merad et Olivier Baroux vont relancer sur Canal+ leur célèbre Kamoulox, faux jeu télévisé aux règles et aux répliques absurdes, dans une version augmentée, a annoncé la chaîne lundi.

"Cette création Canal+ proposera des contenus inédits et absurdes avec des micro-fictions, des parodies ainsi que de nouveaux numéros de l'émission Kamoulox", le tout sous la forme d'une fausse plateforme de streaming, Kamoulox+, a indiqué la chaîne dans un communiqué.

Le format de diffusion n'a pas été précisé.

"Le tournage est en cours pour une durée de 2 semaines en région parisienne", a ajouté Canal+, selon qui Kad et Olivier seront entourés de nombreux invités.

Les deux humoristes avaient créé le Kamoulox sur la radio Ouï FM dans les années 90, avant que l'émission passe à la télévision, sur la chaîne Comédie! entre 1999 et 2001 puis sur Canal+.

Dans le Kamoulox originel, Kad Merad et Olivier Baroux incarnaient les candidats d'un jeu télévisé éponyme aux règles incompréhensibles. Cela donnait lieu à des répliques sans queue ni tête, comme "Je crapote à Montrouge et je promène un Bee Gees", que l'autre candidat pouvait contrer en lançant "Kamoulox!"

L'émission a tellement marqué les esprits que l'interjection "Kamoulox!" est entrée dans le langage courant pour se moquer d'un propos peu clair.

le Mardi 10 Mars 2026 à 05:27 | Lu 60 fois
           



Ajouter un commentaire
-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site