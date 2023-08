Huit nouveaux magistrats à Papeete

Tahiti, le 2 août 2023 – Huit nouveaux magistrats, dont la nouvelle procureure de la République à Papeete, Solène Belaouar, ainsi qu'une juge d'instruction, vont venir renforcer les effectifs de la justice en Polynésie. Une audience de présentation aura lieu le 15 septembre.



Si certains sont déjà arrivés sur le territoire, d'autres sont encore attendus. Dès le 1er septembre prochain, huit magistrats vont prendre de nouvelles fonctions au palais de justice de Papeete. Tahiti Infos revient sur le parcours de ces huit nouveaux juges.

Solène Belaouar : procureure de la République

L'arrivée cette magistrate de 43 ans, sortie major de sa promotion de l'École nationale de la magistrature, a déjà été largement relayée par la presse. Actuelle procureure de la République à Périgueux, celle qui va succéder à Hervé Leroy a exercé les fonctions de substitut du procureur à Valencienne et de magistrate de liaison en Algérie.

Guillemette Saillard : juge d'instruction

Cette jeune magistrate de 29 ans va récupérer le cabinet d'instruction qui était vacant depuis la fin de l'année 2022. Avant d'être mutée à Papeete, elle occupait les fonctions de substitut du procureur à Brest, en Bretagne.

Michel Mazars : substitut du procureur

Diplômé de Sciences Po Paris, ce magistrat de 43 ans a été juriste au sein des services de l'État et collaborateur d'élus. Il a été auditeur de justice et a ensuite été nommé substitut du procureur à Senlis, dans l'Oise.

Aurélie Roger : vice-présidente placée près la cour d'appel

Cette magistrate de 41 ans a auparavant exercé les fonctions de juge d'instruction à Coutances et Argentan, en Normandie. Elle a également été vice-présidente à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et à Quimper en Bretagne.

Adeline Boudry : vice-présidente placée près la cour d'appel

Âgée de 46 ans, Adeline Boudry a été juge de l'application des peines à Lyon, vice-présidente du tribunal de première instance à Roanne puis à Perpignan où elle exerçait avant d'être mutée en Polynésie.

Louise Debleds : juge de l'application des peines

Cette jeune magistrate de 33 ans vient de Quimper où elle officiait déjà en qualité de juge de l'application des peines. Auparavant, elle a occupé le poste de substitut du procureur de la République à Rennes.

Magali Raffaele : substitut général au parquet général

Née en 1978, Magali Raffaele a commencé sa carrière en qualité de substitut du procureur à Troyes puis à Metz. Avant d'être nommée à Tahiti, elle était vice-procureure de la République à Marseille.

Isabelle Martinez : conseillère près la cour d'appel

Cette ancienne institutrice de 59 ans connaît déjà les outre-mer puisqu'elle a, entre autres, été juge à La Réunion et conseillère près la cour d'appel de Mamoudzou à Mayotte.



Plus de greffiers Outre les huit magistrats récemment nommés au palais de justice de Papeete, rappelons que suite à l'organisation, en 2022, d'un concours de greffiers de l'État pour l'administration de la Polynésie française, neuf nouveaux greffiers vont prendre leurs fonctions en septembre. Seize autres greffiers, issus de la liste complémentaire, seront quant à eux de retour de leur formation métropolitaine en juin 2024.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 2 Août 2023 à 16:21 | Lu 412 fois