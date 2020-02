Huis clos total pour le procès de l’entraîneur de boxe

Tahiti, le 24 février 2020 - Le procès de l’ex-entraîneur de boxe du club de l’Aorai, poursuivi pour des viols et des agressions sexuelles sur mineurs, s’est ouvert lundi à huis clos total devant la cour d’assises d’appel de Papeete. Lors de son premier procès, l’accusé avait été condamné à vingt ans de réclusion.



Condamné le 15 septembre 2018 à vingt ans de prison pour des viols et des agressions sexuelles commis sur des mineurs ainsi que pour avoir enregistré et détenu des images à caractère pédopornographique, l’ex-entraîneur de boxe du club de l’Aorai avait fait appel de cette condamnation.



Son procès devant la cour d’assises d’appel s’est donc ouvert lundi pour une durée de quatre jours. Alors que les avocats des victimes avaient demandé un huis clos partiel afin que la presse puisse évoquer l’affaire, la cour d’assises d’appel s’y est opposée tel que l’avait demandé l’avocat de l’accusé.