Hualani et Jacksmith remportent le "Hura i Hawaii"

Tahiti Hura veut promouvoir notre Culture à Washington et à New-York



C'est un projet fou sur lequel se penche actuellement le président de la troupe Tahiti Hura, Terema Toere. Grâce à ses connaissances, il a décidé de se lancer dans deux autres aventures en octobre 2019.



La première se fera sous forme de festival intitulé "Iaorana Days" qui se tiendra à Washington. Sur place, plusieurs ateliers seront installés pour mettre en avant la Culture polynésienne. Les visiteurs pourront découvrir un atelier de tatouage, des démonstrations de tressage, des ateliers de 'ori tahiti, des contes et légendes polynésiennes… La troupe Tahiti Hura donnera également deux spectacles de danse, l'un à la Maison française de l'ambassade et l'autre au Kennedy Center situé non loin de la Maison Blanche. La seconde étape se fera à New-York, au Joyce Theater, où la troupe présentera également son nouveau spectacle.



Pour l'heure, Terema Toere multiplie ses rencontres afin de finaliser ce grand projet américain. Il s'envolera d'ailleurs le 29 novembre pour le pays de l'oncle Sam.



À son retour, place aux répétitions de leur nouveau spectacle. Bien sûr, ce projet nécessitera un budget conséquent. Terema lance un appel aux éventuels partenaires qui souhaiteraient les aider à concrétiser ce déplacement. Une équipe de tournage suivra la troupe durant leur escapade américaine, afin d'y réaliser un film.