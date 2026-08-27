

Huahine : le kayakiste toujours porté disparu

Tahiti, le 14 septembre 2026 – Un kayakiste était encore porté disparu, lundi soir, à Huahine après avoir chaviré, dimanche soir, dans la passe de Araara lors d’une intervention pour porter secours à une famille en difficulté.



À Huahine, tout est parti d'un signalement des pompiers au JRCC Tahiti : un kayakiste venait de chavirer à la passe sud de l'île. L'homme s'était “engagé aux côtés d'un bateau parti du motu Araara pour porter secours à trois membres d'une même famille en difficulté dans la passe, et c'est en affrontant des conditions météorologiques dégradées qu'il a lui-même chaviré”, a rapporté le bureau du haut-commissariat dans un communiqué reçu ce lundi. Toujours d'après le haussariat, les trois naufragés qu'il tentait de sauver ont pu être récupérés, mais lui “reste depuis porté disparu, malgré des recherches menées avec diligence jusqu'à la tombée de la nuit, mobilisant l'hélicoptère Dauphin inter-administrations, la vedette de la gendarmerie nationale et celle des pompiers de Huahine”.



Des conditions exigeantes



Les secours en mer n’ont pas été ménagés ce week-end puisqu’un autre incident s’est produit à Moorea, dimanche soir. “C'est un groupe de six kayakistes répartis sur trois embarcations qui se trouvait en difficulté dans la passe de Taota. Deux d'entre eux avaient réussi à rejoindre le rivage sans encombre, mais la nuit tombant et la mer se dégradant, l'un des deux kayaks restants a chaviré à son tour, laissant quatre personnes en mer, incapables de regagner la terre”, a indiqué le haut-Commissariat dans une communiqué diffusé lundi. C'est grâce à leur localisation partagée par téléphone que le JRCC Tahiti a pu rediriger vers eux la vedette des pompiers de Haapiti ainsi que le Dauphin, jusque-là engagé sur les recherches à Huahine. C'est cet appareil qui a finalement permis leur sauvetage et leur prise en charge au dispensaire de Moorea, au terme d'une opération ayant mobilisé plus de 4h30 de vol et d'engagement cumulés.



Le haut-commissaire s'est réjoui de cette issue favorable, rendue possible selon lui par la coordination, sous l'égide du JRCC Tahiti, des moyens de l'État, du Pays et des communes.

À l'occasion de ce double sauvetage, le représentant de l’État rappelle les consignes de prudence en mer “Prenez la mer, pas les risques !” : Il invite à vérifier le matériel de sécurité à bord, consulter la météo avant de partir, informer son entourage et s'équiper de moyens de communication et d'alerte (téléphone portable dans une housse étanche, balise de détresse, VHF, etc.). À Huahine, tout est parti d'un signalement des pompiers au JRCC Tahiti : un kayakiste venait de chavirer à la passe sud de l'île. L'homme s'était “engagé aux côtés d'un bateau parti du motu Araara pour porter secours à trois membres d'une même famille en difficulté dans la passe, et c'est en affrontant des conditions météorologiques dégradées qu'il a lui-même chaviré”, a rapporté le bureau du haut-commissariat dans un communiqué reçu ce lundi. Toujours d'après le haussariat, les trois naufragés qu'il tentait de sauver ont pu être récupérés, mais lui “reste depuis porté disparu, malgré des recherches menées avec diligence jusqu'à la tombée de la nuit, mobilisant l'hélicoptère Dauphin inter-administrations, la vedette de la gendarmerie nationale et celle des pompiers de Huahine”.Les secours en mer n’ont pas été ménagés ce week-end puisqu’un autre incident s’est produit à Moorea, dimanche soir. “C'est un groupe de six kayakistes répartis sur trois embarcations qui se trouvait en difficulté dans la passe de Taota. Deux d'entre eux avaient réussi à rejoindre le rivage sans encombre, mais la nuit tombant et la mer se dégradant, l'un des deux kayaks restants a chaviré à son tour, laissant quatre personnes en mer, incapables de regagner la terre”, a indiqué le haut-Commissariat dans une communiqué diffusé lundi. C'est grâce à leur localisation partagée par téléphone que le JRCC Tahiti a pu rediriger vers eux la vedette des pompiers de Haapiti ainsi que le Dauphin, jusque-là engagé sur les recherches à Huahine. C'est cet appareil qui a finalement permis leur sauvetage et leur prise en charge au dispensaire de Moorea, au terme d'une opération ayant mobilisé plus de 4h30 de vol et d'engagement cumulés.Le haut-commissaire s'est réjoui de cette issue favorable, rendue possible selon lui par la coordination, sous l'égide du JRCC Tahiti, des moyens de l'État, du Pays et des communes.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 14 Septembre 2026 à 20:33 | Lu 370 fois



