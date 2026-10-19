

Huahine lance la Hawaiki Nui Va’a

Tahiti, le 27 octobre 2026 - La 33e édition de la Hawaiki Nui Va’a démarrera bien ce mercredi en baie de Fare à Huahine malgré tous les doutes, ces derniers jours, quant à son maintien pour cause de mouvements sociaux. Le départ de la première étape sera donné ce mercredi matin à 7 h 30 pour les vétérans et à 7 h 40 pour les seniors qui rallieront Raiatea après 47 km de traversée. Duel attendu entre le Team OPT et Shell Va’a pour la victoire finale, mais des outsiders pourraient bousculer les pronostics.



Le plus grand événement planétaire de va’a aura bien lieu après une période d’incertitude qui a pu faire craindre son annulation faute pour l’ACOHV, le comité organisateur de la Hawaiki Nui Va’a présidé par Tutu Maamaatuaiahutapu, de pouvoir assurer le transport des va’a, des rameurs et de toutes les personnes impliquées dans la logistique compte tenu des grèves qui pesaient sur les mouvements aériens et maritimes. Mais samedi dernier et au vu de l’évolution favorable de la situation, l’ACOHV a pu annoncer que la 33e édition de l’événement animerait bien les Raromatai à partir de ce mercredi et jusqu’à samedi à Bora Bora.

Une participation record



La course mythique dans le monde du va’a est toujours très attendue par la communauté des rameurs et même par tout un peuple tant l’événement accapare l’actualité du Fenua pendant son déroulement. Et l’édition 2026 en est un témoignage, le nombre d’engagés battant le record de participation de l’épreuve avec 246 va’a en course toutes catégories confondues. 80 équipages hommes parmi lesquels 12 sont venus de l’étranger et 37 équipages femmes dont des Hawaiiennes prendront le départ de leur course respective. Et dans les courses para va’a, minimes et cadets, l’ACOHV fait état de 129 va’a inscrits.



Les seniors et vétérans hommes 40 et 50 ans couvriront trois étapes comme de coutume entre Huahine et Raiatea (47 km) ce mercredi, Raiatea et Taha’a (27 km) ce jeudi et Taha’a et Bora Bora (59 km) vendredi, soit un total de 133 km sans beaucoup de temps de récupération et dans un océan parfois très agité, des paramètres qui ont rendu l’épreuve célèbre d’autant qu’elle se déroule dans un décor paradisiaque. Les féminines, juniors hommes et vétérans hommes 60 ans disputeront deux étapes, la première ce mercredi sur Raiatea (15 km), la seconde jeudi entre Raiatea et Taha’a (27 km).



Les para et les jeunes boucleront le programme samedi à Bora Bora dans le cadre d’une course en lagon de 4 km dite AERE.

Une première étape pour cibler les forces en présence



Vainqueurs des quatre dernières éditions, Shell Va’a (2022 et 2025) et le Team OPT (2023, 2024) devraient se disputer la victoire finale, tous deux ayant dominé la saison jusque-là en course marathon, y compris récemment à Molokai où le Team OPT s’est imposé devant Shell Va’a. Cette première étape entre Huahine et Raiatea donnera des indications sur les chances de succès des deux clubs, mais son classement, sauf énorme écart, ne préjugera pas de la hiérarchie finale. Rappelons en effet qu’en 2025, le Team OPT avait nettement dominé les deux premières étapes et semblait avoir gagné la course au départ de la troisième, mais Shell Va’a avait fait un choix de cap différent du Team OPT entre Taha’a et Bora Bora, choix gagnant qui avait permis à l’équipe au coquillage de refaire son retard au classement et de remporter la Hawaiki Nui Va’a.



En l’absence d’Air Tahiti qui avait figuré sur le podium des quatre dernières éditions, on rangera au rang des solides outsiders, Popora te Hoe Mamu, le Team Huahine, Enviropol, EDT Va’a et Green Lantern. Les rameurs devraient rejoindre Uturoa après un peu plus de 3 heures de course si les conditions leur sont favorables.

Les Tahitiennes revanchardes face aux Hawaiiennes



La première étape féminine, juniors hommes et vétérans 60 ans est programmée ce mercredi à partir de 8 h 30 à Raiatea entre Uturoa et Taputapuātea aller et retour pour une distance de 15 km en lagon. La deuxième étape se déroulera ce jeudi entre Raiatea et Taha’a sur 27 km. Le Team Hawaii est double tenant du titre chez les féminines, Ihilani Va’a ayant fini 2e en 2025 et 3e en 2024 derrière les vainqueurs et un autre équipage de Hawaii. Mais les Tahitiennes s’étaient imposées lors de la Molokai féminine 2025 et nul doute qu’elles se sont préparées pour l’emporter sur leurs eaux cette année.



En juniors garçons, le Team Air Tahiti, qui est le tenant du titre, devra repousser la menace d’autres clubs tahitiens mais aussi d’équipages néo-zélandais, hawaiiens et calédoniens pour garder son titre. Oubliés les doutes de cette dernière quinzaine et on va pleinement profiter à partir de ce mercredi du magnifique spectacle que génère chaque année la Hawaiki Nui Va’a pour son challenge sportif et ses images somptueuses entre les îles des Raromatai.



Patrice Bastian

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 27 Octobre 2026 à 14:24 | Lu 367 fois



