

Huahine lance l’hybridation de sa centrale

Tahiti, le 9 octobre 2025 - Une révolution est en cours pour la fourniture d’électricité à Huahine. Un exemple que d’autres communes vont prendre prochainement.



La Société publique locale Te uira api no te mau motu ou “SPL” est concessionnaire des services publics de production et de distribution de l’électricité sur les îles de Huahine, Raiatea et Taha’a depuis le 1er avril 2022 ainsi que de l’île de Rurutu depuis le 1er octobre 2024.



Afin d’entamer la transition énergétique de ces îles, la SPL a profité de la mise en place du Fonds de transition énergétique (FTE) doté par l’État le 27 février 2023 à hauteur de 7,16 milliards de francs sur quatre ans afin d’obtenir les financements nécessaires à ses projets de développement des énergies renouvelables.



Sur l’île de Huahine, la commune avait initié le développement des énergies renouvelables en travaillant avec l’entreprise Akuo Energy, au début de l’année 2022, sur un projet de centrale photovoltaïque qui n’avait pas vu le jour.



Finalement, c’est grâce à une subvention du FTE, obtenue en novembre 2024, que la première étape de la transition énergétique de Huahine sera opérée grâce au financement du projet d’hybridation de la centrale thermique de l’île.



Passer de 0,5 à 53 % de renouvelable



Ce projet consiste en l’installation d'une centrale agrivoltaïque de 3 500 kWc de panneaux solaires installés sur tables hautes, de batteries de stockage d’énergie d’une capacité utile de 5 400 kWh et d’un Energy Management System (EMS) qui permettra l’arrêt complet des groupes électrogènes lorsque les conditions de production photovoltaïque et de stockage sont satisfaisantes.



L’hybridation de la centrale thermique contribuera fortement au verdissement du mix énergétique de Huahine par l’augmentation de la part d’énergie renouvelable à hauteur de 53 % contre 0,5 % en 2024 par une production d’énergie photovoltaïque annuelle estimée à 5 272 000 kWh/an, à la réduction de la dépendance aux hydrocarbures par l’économie de 1 155 000 litres de gazole par an et à la réduction des émissions en CO2 à hauteur de 3 142 tonnes évitées par an, soit 78 550 tonnes de CO2 évitées sur la durée de vie du projet qui est de 25 ans.



Le coût d’investissement global est de 1,2 milliard de francs et son financement est assuré sur fonds propres à hauteur de 5 % (63 millions de francs), par une subvention du FTE à hauteur de 32 % (400 millions de francs) et par un emprunt bancaire (AFD) à hauteur de 63 % (797 millions de francs).



La première pierre posée mercredi



La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue ce mercredi sur le site de la centrale agrivoltaïque à Fare, en présence des services de l’État, du Pays, de l’Agence française de développement (AFD) et des divers partenaires. La mise en service des installations est prévue pour le quatrième trimestre 2026.



Le projet s’inscrit dans une démarche générale de la SPL, d’effectuer la transition énergétique de l’ensemble des concessions de production et de distribution d’électricité qu’elle opère. Le FTE offrant une opportunité unique de financer des projets dans ce sens, la SPL souhaite en profiter pleinement pour la réalisation des projets suivants : installation de productions photovoltaïques avec stockage sur les toitures communales des concessions de Taha’a, Taputapuātea, Tumara’a et Rurutu, hybridation de la centrale de Huahine, hybridation de la centrale de Faaroa à Raiatea, hybridation de la centrale de Taha’a, hybridation de la centrale de Rurutu et hybridation de la centrale de Tubuai.



Grâce à cette dotation de l’État à la Polynésie française qu’est le FTE, la SPL prévoit d’augmenter sa production d’énergie renouvelable de manière conséquente sur les concessions de Tumara’a, Taputapuātea, Taha’a, Huahine, Rurutu et Tubuai pour atteindre, en 2028, plus de 50 % d’énergie issue du photovoltaïque dans le mix énergétique, contre 1 à 2 % actuellement.

Anna Nguyen, cheffe des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent : “Des aides pour les îles” “Le rôle de l’État a été de financer ce projet de centrale hybride de la commune de Huahine. Cette aide financière a été octroyée via le Fonds de transition énergétique qui a été instauré en 2023. Plusieurs îles, plusieurs communes et archipels en ont déjà bénéficié. Aux îles Sous-le-Vent, il y a eu des aides pour la pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux à Tumaraa, Taha’a et Taputapuātea. Moorea et Maiao en ont bénéficié aussi pour leur centrale hybride.”

Marcelin Lisan, maire de Huahine : “50 % de renouvelable dans les îles” “Nous avons aujourd’hui un sentiment de soulagement et de satisfaction. C’est la concrétisation d’un projet démarré il y a trois ans. Nous espérons pouvoir, dans un an, inaugurer et mettre en service cette centrale agrivoltaïque. En effet, nous faisons deux en un. Sous les panneaux solaires, nous pourrons proposer aux agriculteurs des terrains pour faire de la culture, du maraîchage ou de l’élevage. Sans l’État, un tel projet ne peut pas voir le jour. Ce n’est qu’une première étape sur Huahine. Le projet est que tous les ans, nous essayions de faire la même chose sur les autres îles qui font partie de la SPL. Nous aimerions arriver à au moins 50 % d’énergie renouvelable dans les îles.”

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 9 Octobre 2025 à 17:19 | Lu 341 fois



