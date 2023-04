Huahine ensemble à Muriāvai

TAHITI, le 24 avril 2023 - L’atelier de Huahine est un groupe d’artistes peintres qui exposera du 25 au 29 avril à la salle Muriāvai. Un rendez-vous annuel donné au public de Tahiti depuis cinq ans.



Ils sont réunis en un “atelier”. L’Atelier de Huahine est le nom utilisé pour définir le groupe d’artistes peintres de l’île des femmes qui vient exposer une fois l’an à Tahiti depuis plusieurs années. “ Nos expositions collectives ont démarré en 2018, période à laquelle nous avons fondé l’Atelier de Huahine autour du peintre Raymond Vigor que nous tenons à remercier ”, précisent les artistes. Jen Kuperman donne des détails : “ En tant que groupe, nous donnons notre vision des différentes facettes de l’île et nos ressentis de la vie à Huahine. Nous voulons aussi inviter les jeunes à nous suivre, leur dire qu’ils peuvent se joindre à nous. À chaque fois, l’exposition est un défi personnel pour chacun d’entre nous, mais nous relevons ce défi .” Jen Kupermann est australienne de naissance, elle est une artiste autodidacte. Elle aime peindre en studio comme en extérieur. “ En plein air ”, comme elle aime le souligner, pour louer l’île de Huahine et ses éléments terre et mer.



L’objectif de l’atelier est de faire honneur à leur île, la faire connaître autrement, lui rendre hommage. L’Atelier de Huahine espère donner aux plus jeunes l’envie de s’exprimer au travers de l’art, quelle qu’en soit la forme.



La plupart des artistes de l’atelier travaillent en solo à la maison, “ mais il arrive qu’on se retrouve pour un atelier, en pleine nature, comme récemment à Uramoe, au motu de Maeva ”. Plusieurs tableaux qui seront exposés ont d’ailleurs démarré sur cette plage qui donne une vue sur Mou’a Tapu, Motu Mahare, la baie de Faie, le mont Pohue Rahi à Tefarerii…



Parmi les artistes se trouve Areva Tefaataumarama. Il a toujours été passionné de dessin depuis tout petit, “ même en classe je ne faisais que cela ! ”. Puis, il s’est intéressé à la peinture, avec son oncle Fati. “ En peinture, c’est d’abord la couleur qui m’a attiré. Cela me permet de m’évader. ” Aujourd’hui, il travaille essentiellement avec des aérosols “Je fais des paysages après être passé par ma crise du portrait. Mon tableau en cours en un fond marin.”





“Sans couleur, il n’y a pas de vie”



Josélito Tefaataumarama a commencé à peindre en 1982. Il a dû ensuite s’arrêter par manque de temps. Son travail l’accaparait. “ Mais depuis que je suis guide touristique, j’ai pu revenir à ma passion pour la peinture acrylique et j’ai élargi ma palette avec des plantes et de la terre. ” Il profitera de l’expo pour peindre sur place, avec ces pigments naturels. “ Sans couleur, il n’y a pas de vie. C’est comme dans la nature, s’il n’y avait que le noir et le blanc, il n’y aurait pas de vie ; c’est la faune, la terre, la végétation qui apportent la couleur. Chaque couleur partage son histoire, toutes les couleurs ont une signification .”



Mataaiai (Malissa Itchner) explique pour sa part : “ Du dessin je suis passée à l’aquarelle puis l’acrylique, en autodidacte ”. Après une pause de 20 ans, et 4 enfants, elle a repris ses pinceaux pour tenter d’aller plus loin, s’éloigner du trait, jouer avec la vibrance des couleurs et découvrir des textures. “ La technique au couteau m’a ouvert de nouveaux horizons. Je dirais que je suis à la recherche d’une harmonie contrastée plutôt que d’un contraste harmonieux .” Ses sujets de prédilection sont les marae qui l’entourent et la montagne qui la protège chaque jour.



À l’occasion de ce nouveau rendez-vous, le public pourra découvrir de l’art figuratif, abstrait, contemporain, naïf, de la peinture acrylique, des techniques variées : couteaux, pinceaux, bombes aérosol, marqueurs…



Une exposition devrait se tenir avant la fin de l’année à Huahine. Reste à définir le site et la période.



Pratique



Du mardi 25 au samedi 29 avril à la salle Muriāvai. Entrée libre.

De 9 à 17 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à midi le samedi.

Vernissage le mardi 25 avril, à 18 heures.



Contacts



Renseignements au 40 544 544 ou sur le

Pages FB : Maison de la Culture de Tahiti / Médiathèque de la Maison de la Culture

Renseignements au 40 544 544 ou sur le site de la maison de la culture.Pages FB : Maison de la Culture de Tahiti / Médiathèque de la Maison de la Culture

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 24 Avril 2023 à 17:33 | Lu 212 fois