Huahine déjà au rythme de la Hawaiki nui

Tahiti, le 24 octobre 2022 – La 29e édition de la Hawaiki nui va’a, attendue depuis deux ans, est prévue du 26 au 28 octobre prochain avec son parcours traditionnel dans les îles Sous-le-Vent. La course Aere ra’i e a été ajoutée au programme, le 29 octobre, avec de nouvelles catégories. Au total, 171 équipes sont prévues pour ces quatre jours d’événements sportifs.



La Hawaiki nui va’a, grande course internationale de va’a en Polynésie, a été suspendue pendant deux ans en raison de la crise sanitaire. Cette année, l’événement est de retour pour sa 29e édition qui se déroulera sur trois jours, du 26 au 28 octobre. Pour rappel, le traditionnel parcours aux îles Sous-le-Vent débute à Huahine pour se terminer à Bora Bora, en passant d’abord par Raiatea et Taha’a. À deux jours de la course, les pirogues ont été comptées, contrôlées et pesées, ce lundi, avant d’être embarquées à destination de Huahine.



Une nouvelle course au programme



Les équipages ont également été confirmés ce lundi. L’édition 2022 compte 98 équipes avec la participation de 55 clubs engagés en catégorie Seniors hommes, dont deux de France et une de Hawaii ; et 23 en catégorie Vétérans hommes 40 et 50, dont une d’Australie. Chez les femmes, 13 équipes sont engagées en catégorie Seniors dames, dont une de France et une de Hawaii, et 7 en Vétérans dames.



L’événement accueille une nouvelle course, la Aere rai’e, qui se déroulera le lendemain de la Hawaiki nui va’a, le samedi 29 octobre à Bora Bora. À cette occasion, le comité organisateur de la Hawaiki nui va’a a ouvert de nouvelles catégories, à savoir les benjamins-benjamines avec 6 équipes engagées, les minimes garçons et minimes filles pour 13 équipes et les cadets-cadettes avec 15 équipes. La catégorie mixte fait également partie de la liste avec 5 équipes engagées, sans oublier celle des entreprises avec 6 équipes. Le handisport est également mis à l’honneur cette année avec 16 équipes en catégorie Para novices et 3 en Para élites.



Des actions menées en marge de la Hawaiki nui va’a



Pour célébrer le retour de la Hawaiki nui va'a et le début de ces quatre jours de festivités, plusieurs actions ont été menées en marge de l’événement.



D’une part, en tant qu’île-hôte marquant le départ de la course, Huahine a démoli, puis reconstruit à hauteur de 21 millions de Fcfp son “fare d’accueil” dans la commune de Fare. Il a été inauguré avant le début de la manifestation, lundi, par le président, Édouard Fritch, et son ministre de l’agriculture, Tearii Alpha. Dans cette même journée, a été édifié un monument en pierres dédié à la Hawaiki nui va’a, jouxtant le “fare d’accueil”. Situés en plein cœur du village, ces deux édifices constituent un lieu de passage incontournable, surtout pour l’événement. Le ponton de Fare a également été réhabilité en raison de la forte affluence prévue pour cette occasion.



D’autre part, dans l’optique de promouvoir les produits locaux lors d’événements sportifs comme la Hawaiki nui va’a, le ministère de l’Agriculture a émis l’idée de proposer du ma’a Tahiti et de l’eau de coco aux rameurs. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du Schéma directeur agricole 2021-2030, ayant pour slogan “les produits locaux, carburant des ‘aito”. Par cette même occasion, le ministre de l’Agriculture, Tearii Alpha, a visité le chantier du tout premier atelier d’agro-transformation à Huahine. Ce bâtiment de 130 m², qui a coûté environ 70 millions de Fcfp au Pays, sera dédié à la transformation de produits agricoles vivriers (taro, ‘uru, ‘umara, etc.), à destination de la restauration scolaire. Le programme prévoit six nouvelles unités de ce type aux îles Sous-le-Vent et trois à Tahiti.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 24 Octobre 2022 à 21:48 | Lu 608 fois