Houle : réveil difficile pour les habitants de Hao

Hao, le 14 juillet 2022 - La houle a fait son arrivée fracassante sur l’atoll de Hao, cependant seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Jeudi matin, l’heure est au nettoyage.



Depuis mercredi matin, la houle est arrivée à Hao avec une élévation progressive du niveau de l’eau face au village principal qui est exposé plein sud-ouest. Dans le début d’après-midi, la montée a pris de l’ampleur avec des débordements sur le quai et la marina suivis d’un envahissement partiel de l’eau sur la route principale du village de Otepa et dans certaines cours de riverains proches du littoral.



Mais c’est surtout dans la nuit de mercredi à jeudi, plus particulièrement vers 2 heures du matin que les choses sont véritablement devenues plus impressionnantes. Le niveau de l’eau dans le lagon a encore augmenté et, conjugué avec un fort vent d’ouest, l’eau s’est invitée encore plus loin dans les terres, envahissant ainsi les cocoteraies, le terrain de football, la place principale du village où sont installées les baraques du tiurai, et un bon nombre d’habitations en bord de lagon.



Défilé du 14-Juillet annulé



Les dégâts constatés ne sont heureusement que matériels avec beaucoup de détritus flottants qui jonchent les routes. L’heure est donc au grand nettoyage jeudi. Les événements du jour, à savoir le défilé du 14-Juillet et les concours divers des festivité du Heiva, sont tous annulés pour l’heure et reportés à une date ultérieure.



De nombreux riverains rencontrés déplorent l’absence de digue de protection à certains endroits : “J’aurais aimé que la digue soit terminée au moins dans la zone du village, ça nous aurait évité des dégâts matériels”, dit l’un d’eux qui a dû veiller toute la nuit et déplacer sa famille. Pour rappel, deux tronçons de digue, d’une centaine de mètres de long chacune, ont été réalisés en 2005 par les services de l’équipement du territoire, protégeant ainsi la population mitoyenne de celle-ci. Pour les autres, ce sont dans des circonstances comme celles-là qu’ils auraient aimé que les travaux puissent être finalisés, alors qu'en parallèle, d'importants investissements ont été réalisés par le Pays pour le fameux projet aquacole qui ne voit pas le jour (route de contournement, digue, déplacement d’une centrale électrique, etc.). De quoi nourrir les interrogations de la population.