Hotu Poroi, roi de la Hawaiki Nui Solo 2025

Tahiti, le 20 septembre 2025 - Ce samedi matin, après deux étapes très bien négociées, Hotuiterai Poroi est venu remporter la dernière et s’est imposé au classement général de la Hawaiki Nui Solo 2025. Une performance XXL pour le champion du monde de marathon V1 qui conclut une saison individuelle de très haut niveau. Derrière, tout s’est joué sur ce parcours de 32 km entre Arue, Tiarei et Taaone. Tutearii Hoatua, longtemps maillot jaune, prend la deuxième place tandis que Keith Vernaudon se glisse au pied du podium. La course féminine du jour voit la victoire de Marguerite Temaiana pour la troisième année consécutive.







Samedi matin, les 145 participants à la 4e édition de la Hawaiki Nui Solo se sont rassemblés sur le motu de Arue, là où la deuxième étape s’était achevée la veille, pour un dernier parcours loin d’être simple. Avec une remontée jusqu’à Tiarei pendant plus d’une heure et demie face au vent, les organismes allaient être mis à rude épreuve, d’autant plus qu’ils n’avaient pas été épargnés durant deux jours. En plus de ça, rien n’était joué au classement général. Maillot jaune depuis le début de l’épreuve, Tutearii Hoatua avait vu son avance fondre lors de la deuxième étape et les écarts étaient très réduits. Derrière, Hotuiterai Poroi n’était qu’à 17 secondes du leader et tout le top 10 pouvait encore prétendre à la victoire finale. Seulement six minutes séparaient Darren Harbulot, neuvième au départ de cette troisième étape, du rameur d’OPT.







Les seniors hommes étaient rejoints par de nombreuses catégories, dont les femmes, sur des parcours adaptés à chacun. Cette édition a encore demandé beaucoup d’investissement pour que sa réussite soit totale. “C’est vrai que c’est une grosse organisation avec une logistique importante due au transport de matériel, à la sécurité, aux déplacements sur les différents sites. Tout cela est rendu possible grâce à l’engagement sans faille de tous les bénévoles présents, mais aussi de nos partenaires, qui nous soutiennent depuis le lancement de cette course”, explique Tutu Maamaatuaiahutapu, présidente de la Hawaiki Nui Solo. “Les résultats de cette année prouvent aussi que les rameurs peuvent performer sur les compétitions internationales mais aussi sur les épreuves phares du va’a polynésien. Cette année, Hotuiterai Poroi a montré que l’on pouvait briller aux championnats du monde et aussi à la Hawaiki Nui. C’est un très bel exemple.”







Car oui, c’est bien le pēperu d’Air Tahiti qui s’est imposé au classement général après avoir remporté cette dernière étape, mais surtout grâce à sa régularité depuis le premier jour. Car cette course en trois étapes est l’une des plus difficiles du circuit V1.







La première étape remportée par Tutearii Hoatua







Quatre-vingt-sept kilomètres au total, trois jours intenses autour de l’île avec des conditions changeantes : pour en venir à bout, il faut être le plus régulier. Troisième lors de la première journée, Hotu Poroi avait résisté au rythme effréné imposé par Tutearii Hoatua. Sur une distance de 22 kilomètres, le rameur d’OPT avait imprimé une vitesse entre Tautira et Hitia’a que peu avaient réussi à suivre. Avec deux mètres de houle et du vent, les bras et le surf avaient fait la différence. Et à ce jeu-là, Tutearii Hoatua avait été le plus fort, reléguant son premier concurrent, Keoni Sulpice, à plus de deux minutes. Kyle Taraufau, le tenant du titre,



avait été en réelle difficulté sur ce parcours et pointait à la quinzième place. Une contre-performance que le Sergent allait rectifier le lendemain.







Kyle Taraufau taille patron







Sur la deuxième étape de 31 km entre Hitia’a et Arue, le capitaine d’Air Tahiti a remis les pendules à l’heure et montré qu’on pouvait toujours compter sur lui pour donner l’exemple. Leader du début à la fin du parcours, il a fait preuve d’une résilience qui force le respect. Dans son sillage, et toujours en embuscade, son ami et coéquipier Hotu Poroi. À eux deux, ils reprenaient du temps sur le maillot jaune qui conservait son statut encore à la fin de cette deuxième journée, mais avec seulement 17 secondes d’avance sur Poroi et quatre minutes sur le Sergent. Tout était relancé car, avec eux, Keoni Sulpice, Keith Vernaudon, Tapuarii Tamaititahio, vainqueur de la deuxième étape, Kevin Céran Jérusalemy, Hitiroa Masingue ou encore Darren Harbulot restaient en course pour aller chercher le podium, ou au moins une bonne place au classement général.







La consécration pour Hotuiterai Poroi







Tous ces champions ont encore une fois démontré tout leur talent. Sur la troisième et dernière étape, au départ de Arue, ils ont formé un peloton soudé jusqu’au demi-tour à Tiarei. Face au vent, les ‘aito ont trouvé les ressources pour batailler ensemble une dernière fois. Au demi-tour, les premières cassures se sont produites. La chute de Keoni Sulpice en a été une. Bien placé sur la première partie du parcours, le rameur de Shell Va’a a dessalé. Après avoir écopé, il a entamé une remontée extraordinaire. Il finit quatrième malgré ce contretemps, ce qui prouve le niveau du jeune rameur.







Devant, un groupe s’est très vite détaché dans le surf. Darren Harbulot, Putu Lister et Hotu Poroi ont creusé l’écart. Bien campé dans son surf, le futur champion s’est montré très à l’aise dans cet exercice : “C’est vrai que je me sens bien dans le surf et cette partie du parcours, je la connais bien. Je suis vraiment heureux de remporter cette grande course car c’est beaucoup de sacrifices. Je suis papa pour la deuxième fois et ça demande beaucoup de présence. Heureusement, ma femme est là et me soutient beaucoup. Grâce à elle, je peux aussi me consacrer à mes entraînements et à mes compétitions. Cette victoire est pour elle.”







Le champion, déjà sacré champion du monde, confirme ainsi son arrivée à maturité. Présent depuis plusieurs années et toujours bien placé, Hotuiterai Poroi mérite cette victoire : “Je ne me suis pas trop posé de questions au départ. Je savais que j’avais 17 secondes de retard sur Tutearii. Je n’ai pas voulu me faire distancer sur la remontée car je savais que dans le surf, je récupérerais les écarts. Sur le retour, je me suis calé dans mon surf et j’ai fait ce que j’avais à faire pour remporter la course.”







Derrière, Darren Harbulot, qui finit deuxième de l’étape, et Lister Putu, troisième, et qui s’étaient relayés en tête sur presque toute la descente, ont vu Hotu Poroi placer les bons coups de rame au bon moment pour prendre le lead et ne plus le lâcher jusqu’au bout. Avec cette victoire et la cinquième place de leur capitaine Kyle Taraufau, les rameurs d’Air Tahiti affichent une belle forme à l’aube du grand événement qu’est la Hawaiki Nui : “C’est vrai que ça fait plaisir de voir Hotu remporter cette édition, il le mérite. Moi, je suis content de ma course et maintenant, place à la Hawaiki Nui. On est en forme, on a retrouvé le groupe, maintenant on va continuer de s’entraîner pour être au top lors du départ de la grande course”, expliquait le Sergent. Mais attention, rien n’est joué : en individuel, les rameurs de Shell Va’a ont montré une grande forme, tout comme ceux d’OPT.

