

Hôtel Apatoa, le luxe écoresponsable à Raiatea

Raiatea, le 1er septembre 2025 - Apatoa, Beach & Garden village est le nouvel hôtel niché sur l’île sacrée de Raiatea. Il propose une expérience immersive mêlant confort contemporain, traditions polynésiennes et engagement écologique. L’inauguration officielle s’est déroulée dimanche en présence des représentants des autorités.



Apatoa, Beach & Garden village, à Fetuna dans le district de Tumaraa à Raiatea, a ouvert ses espaces de restauration en octobre 2024 et, depuis juillet, l’ensemble du parc de bungalows est désormais accessible. Dimanche, le président du Pays, Moetai Brotherson, Anna Nguyen, représentante du haut-commissariat, les tāvana de Tumaraa et Taputapuātea, ainsi que des élus du Pays étaient accueillis sur place pour l'inauguration officielle.



Avec ses 16 clés, l’établissement marie confort contemporain et respect des traditions locales. Côté jardin, dix bungalows de toile et de métal reprennent la forme traditionnelle des troca, disséminés dans la verdure en bordure du littoral, tandis que, face au lagon turquoise, cinq bungalows de luxe évoquent la coquille des “sept doigts”, chacun doté d’une piscine privative et d’une terrasse avec vue sur la mer. Pour en avoir “personnellement testé l'un d'entre eux”, le président Brotherson a souligné “les espaces généreux et la décoration originale” des bungalows “où l'on ne craint pas de faire tomber son savon dans la douche de peur de ne plus pouvoir le ramasser”.



Coup de coeur et projet familial

L’attention portée à la décoration se manifeste par l’utilisation de matériaux naturels et de couleurs inspirées par l’océan et la végétation environnante. Début 2026 est attendue l’ouverture d’une villa perchée sur la colline, qui offrira une vue spectaculaire et complétera cette gamme d’hébergements d’exception.



Porté par la famille Candalot issue de l’industrie aéronautique, “le projet a été initié et soutenu sous le précédent gouvernement”, ainsi que l'ont souligné Cyril Tetuani, tāvana de Tumaraa, et le président Brotherson. Il prend racine lors d’un tour du monde et d’un coup de cœur pour Raiatea en 2016. Après s’être installés sur l’île en 2020, les fondateurs ont été rejoints par leur fille Lena. Les travaux ont débuté en octobre 2021 mais ont été confrontés aux aléas de la crise sanitaire et aux conditions météorologiques retardant leur progression. Une exposition photo retraçant les nombreuses étapes de la construction était visible à l'occasion de cette inauguration.



Aujourd’hui, Apatoa s’inscrit dans une démarche résolument respectueuse de l’environnement, avec des initiatives durables destinées à préserver l’écrin naturel de Raiatea. Des points que soulignent aussi Anna Nguyen, cheffe des subdivisions administratives de l'archipel de la Société. Lors de son allocution, elle a salué “le respect du cadre et des traditions” ainsi que “l'innovation des structures” qui aboutissent à “un complexe unique, qui est aussi le premier établissement quatre étoiles de Raiatea” et qui a bénéficié “d'importantes opérations de défiscalisation” Et elle s’est félicitée des “nombreux emplois créés à l'occasion de la construction et désormais du fonctionnement” de l’établissement.

Circuit court, solaire et marae

Parmi ces initiatives, l’installation de panneaux solaires pour la production d’électricité témoigne d’un engagement énergétique durable. La construction privilégie des matériaux recyclables et durables : les structures en acier galvanisé assurent longévité et faible entretien, contrastant avec le bois susceptible de nécessiter des renouvellements fréquents. Les bungalows bénéficient d’une toile tendue bioclimatique qui participe au refroidissement par la circulation d’air entre la toile et le toit, renforçant le confort tout en limitant l’usage de climatisation.



Dans l'enceinte de l'hôtel se situe un marae que la famille Candalot s'est attachée à protéger dans le cadre du projet. À l'occasion de l’inauguration des bâtiments, l'association A Nui Taputapuatea a procédé au baptême du marae. André Maramatoa, sage et grand prêtre, a dirigé la cérémonie traditionnelle marquée par le rite de protection du site et une cérémonie du kava a suivi la bénédiction religieuse.



La dimension humaine est également au cœur du projet : la population locale a été privilégiée lors du recrutement pour les postes exécutifs. L’utilisation de produits locaux est renforcée : la cuisine privilégie le circuit court avec œufs, pousses, fruits et poisson 100% local, les pêcheurs du ponton alimentant les tables. Le recours à l'artisanat et aux producteurs locaux se retrouvent jusque dans les badges du personnel fabriqués par un artisan d'Avera. Côté restauration, l’établissement propose des portions et plats personnalisés sur demande, en demi-pension, démontrant une proximité et un souci de sensibilisation au gaspillage.

Rédigé par Sylvain Lefevre le Lundi 1 Septembre 2025 à 17:44 | Lu 726 fois



