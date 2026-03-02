

Hongqi HS3 : le nouveau visage du premium arrive à Tahiti chez CIA

Née en 1958, Hongqi, le “drapeau rouge”, est la plus ancienne marque automobile chinoise. Longtemps réservée aux dirigeants et aux cérémonies officielles, elle a façonné l’image du luxe national. Aujourd’hui, sous l’égide du groupe FAW, Hongqi s’impose comme une référence du premium moderne, alliant design affirmé, technologies avancées et montée en gamme constante.



Cette marque emblématique poursuit désormais son expansion internationale, et son arrivée à Tahiti marque une étape importante : offrir aux conducteurs polynésiens une alternative haut de gamme, élégante et accessible.



Le HS3 : un SUV compact premium



Présenté pour la première fois en 2023, le Hongqi HS3 est un SUV compact qui se positionne sur le segment du luxe accessible. Ses proportions équilibrées (4,65 m de long, 1,9 m de large, 1,7 m de haut, avec un empattement de 2,8 m) lui confèrent une présence solide et raffinée sur la route. L’ensemble à un prix défiant toute concurrence, puisque le HS3 est vendu 3,79 millions de francs.



Ce SUV reprend les codes stylistiques de Hongqi avec une calandre verticale imposante, signature de la marque, des lignes tendues et modernes, un éclairage LED sophistiqué, un habitacle technologique, avec écrans numériques, finitions soignées et toit panoramique et surtout une motorisation évolutive au choix : hybride, thermique ou électrique. Le HS3 se positionne ainsi comme un véhicule adapté aux routes polynésiennes avec une hybridation idéale pour les trajets courts et les embouteillages, une conduite souple et silencieuse, un gabarit polyvalent pour la ville comme pour les routes côtières et enfin une garde au sol confortable pour les chaussées irrégulières.



Avec Hongqi, CIA introduit sur le marché polynésien une vision différente du luxe : un design audacieux, une technologie avancée, un rapport qualité prix très compétitif le tout avec la promesse d’un service après vente local rassurant.



Le HS3 devient ainsi le premier ambassadeur d’une marque qui bouscule les codes et ouvre la voie à une nouvelle génération de véhicules premium en Polynésie. Le Hongqi HS3 n’est pas seulement un nouveau modèle sur le marché : c’est un symbole d’audace et de modernité, une invitation à découvrir le luxe chinois dans ce qu’il a de plus abouti. Avec son arrivée à Tahiti, les conducteurs polynésiens accèdent à une alternative élégante, technologique et résolument tournée vers l’avenir.

Contact : 40 54 54 54

Rédigé par Philippe Collignon le Lundi 9 Mars 2026 à 15:41 | Lu 170 fois



