

Hong Kong: au moins 13 morts dans l'incendie de plusieurs immeubles

Hong Kong, Chine | AFP | mercredi 26/11/2025 - Au moins 13 personnes ont péri dans un incendie ayant éclaté mercredi dans un complexe résidentiel de Hong Kong, ont indiqué les autorités, tandis que des médias locaux, citant la police, font état de personnes bloquées à l'intérieur des immeubles en feu.



D'épais nuages de fumée noire enveloppent au moins cinq des huit tours d'habitation du complexe Wang Fuk Court, situé dans le quartier de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, selon un journaliste de l'AFP.



Des forts bruits de craquements - possiblement ceux des échafaudages en bambou en feu, qui étaient érigés autour des immeubles - ont retenti et des flammes massives se sont élevées haut dans le ciel, selon ce journaliste.



Les pompiers "ont pris en charge un total de 28 victimes, parmi lesquelles neuf ont été déclarées mortes sur place. Six autres ont été transportées à l'hôpital dans un état grave, parmi lesquelles quatre sont finalement décédées", a déclaré Chou Wing-yin, un responsable des services de lutte anti-incendie lors d'une conférence de presse mercredi vers 20h15 (12H15 GMT).



Vingt-trois personnes blessés ont été hospitalisées, dont six dans un état critique et onze dans un état grave, selon les autorités hospitalières.



Un pompier de 37 ans, avec qui le contact avait été perdu durant une trentaine de minutes, a été retrouvé brûlé au visage et déclaré mort à son arrivée à l'hôpital, a indiqué le directeur des pompiers Andy Yeung.



Les autorités n'ont pas évoqué dans l'immédiat les causes possibles de l'incendie.



- Lueurs oranges -



Elles ont classé le sinistre en catégorie cinq, la plus haute de l'échelle d'alerte qui conditionne notamment le niveau de mobilisation des secours.



Le président chinois Xi Jinping a présenté ses condoléances aux victimes et a appelé à tout mettre en œuvre pour minimiser le nombre de victimes et les pertes humaines.



"Xi Jinping a exprimé ses condoléances pour les personnes décédées dans l'incendie majeur d'un domaine résidentiel dans le district de Tai Po, dans les Nouveaux Territoires, à Hong Kong, y compris le pompier décédé dans l'exercice de ses fonctions", a déclaré la chaîne d'État CCTV.



Le chef de l'exécutif de Kong Kong, John Lee, s'est dit "profondément attristé" par l'incident et a assuré que tous les services gouvernementaux apportaient leur aide aux résidents touchés par l'incendie.



"C'est déchirant. On se demande avec inquiétude s'il y a des gens bloqués à l'intérieur", a déclaré à l'AFP So, un habitant de Tai Po âgé de 57 ans, près du lieu du sinistre.



Des policiers sur place ont indiqué à l'AFP ne pas pouvoir indiquer si des gens étaient toujours à l'intérieur, ajoutant que "les pompiers ne peuvent pas entrer" dans les immeubles en feu.



Alors que la nuit est tombée, les pompiers continuent de lutter contre l'incendie qui ne montre aucun signe d'affaiblissement, des flammes visibles à l'intérieur des bâtiments projetant d'effrayantes lueurs oranges alentour.



Le quotidien South China Morning Post a rapporté que la police avait commencé à évacuer deux immeubles d'un autre complexe residentiel non loin.



Les autorités ont fermé certaines sections d'une autoroute voisine.



Le service de lutte anti-incendies de Hong Kong conseille "aux habitants des environs de rester chez eux, de fermer leurs portes et fenêtres et de rester calmes" et au public "d'éviter de se rendre dans la zone touchée par l'incendie".



Le mois dernier, l'incendie de l'échafaudage d'un immeuble du quartier central des affaires de Hong Kong avait fait quatre blessés.



Hong Kong abrite des immeubles d'habitation parmi les plus hauts et les plus densément peuplés du monde.



Les incendies ont longtemps été un fléau commun à Hong Kong, particulièrement dans les quartiers pauvres. Mais le renforcement des mesures de sécurité ces dernières décennies ont permis de les rendre plus rares.

le Mercredi 26 Novembre 2025 à 05:21 | Lu 75 fois





