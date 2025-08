Hong Kong: alerte aux pluies torrentielles, cumul inédit en août depuis le XIXe siècle

Hong Kong, Chine | AFP | mardi 04/08/2025 - Hong Kong a enregistré mardi un cumul de précipitations jamais vu pour un mois d'août en plus de 140 ans, a annoncé l'agence météorologique locale, après le déclenchement du plus haut niveau d'alerte aux pluies torrentielles.



Mardi, "jusqu'à 14H00 (06H00 GMT), 355,7 millimètres de pluie ont été enregistrés au siège de l'Observatoire" de Hong Kong, "battant le record du cumul de précipitations" jamais constaté depuis 1884, a écrit l'agence sur son site internet.



La région méridionale chinoise a suspendu les cours dans les établissements scolaires et ouvert des abris temporaires.



Pour la quatrième fois en huit jours, un record, l'agence météorologique a émis le niveau "noir" d'alerte aux pluies torrentielles, qui signifie que les précipitations doivent dépasser les 70 millimètres par heure. Il doit rester en vigueur jusqu'à 17H00 (09H00 GMT).



La foudre a frappé le sol de la région chinoise à plus de 9.600 reprises entre 05H00 et midi, selon l'agence météorologique, qui a mis en garde contre de possibles inondations et des ralentissements sur les routes.



Un journaliste de l'AFP a constaté que plusieurs petits bateaux avaient chaviré sur le littoral du district de Tseung Kwan O, dans l'est de la région. A proximité, des véhicules garés dans un parking extérieur étaient presque submergés.



Le numéro deux de Hong Kong, Eric Chan, a exhorté la population à rester alerte et les employeurs à faire preuve de flexibilité pour garantir la sécurité de leur personnel.



Une centaine de vols ont connu des retards à l'aéroport de Hong Kong, selon les autorités, qui n'ont fait état que de deux annulations.



Vingt-cinq cas d'inondations ont été identifiés mardi, selon les services de drainage locaux.



Dans le pôle technologique chinois de Shenzhen, limitrophe de Hong Kong, les autorités ont émis le niveau le plus élevé d'alerte aux pluies torrentielles mardi, une première depuis 2018, selon la presse locale.



Selon les chercheurs, l'intensité et la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes augmentent à cause du réchauffement climatique accéléré par la combustion des énergies fossiles.



La Chine est le principal émetteur de gaz à effet de serre. Elle est aussi un important producteur d'énergies renouvelables et cherche à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.