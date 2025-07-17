

Homme éventré près d'Amiens: le suspect mis en examen pour assassinat

Lille, France | AFP | jeudi 07/08/2025 - Un homme de 27 ans, soupçonné d'avoir égorgé et éventré un homme dont le corps a été découvert lundi matin dans un parc près d'Amiens, a été mis en examen jeudi pour assassinat, a annoncé le parquet dans un communiqué.



Le suspect a également été placé en détention provisoire, précise le parquet d'Amiens.



En garde à vue, ce jeune homme jusqu'alors "inconnu des services de police et de justice" et qui résidait non loin du parc où le meurtre a été commis, avait reconnu les faits et assuré qu'il ne connaissait pas la victime, selon un précédent communiqué du parquet diffusé mercredi.



Le suspect a été identifié et localisé grâce notamment à un téléphone portable découvert non loin du cadavre par les enquêteurs. Il a été interpellé mardi matin.



La victime, un homme de 32 ans, résidait dans le même quartier que le suspect, toujours selon le parquet. Son corps avait été découvert lundi vers 7H du matin par une promeneuse.



Les premières constatations ainsi que l'autopsie ont montré que son décès "était consécutif à plusieurs coups portés au niveau du cœur et du bas du visage" et que le corps portait également une "plaie béante au niveau du ventre".



Une source policière avait initialement évoqué un corps "mis en scène en position de croix", mais selon le parquet, les bras étaient "positionnés en arrière, de part et d'autre de la tête".

le Jeudi 7 Août 2025 à 07:04 | Lu 89 fois





