Hommage rendu aux victimes de la guerre d'Algérie

Tahiti, le 19 mars 2022 - Une commémoration s'est tenue samedi matin au monument aux morts à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.



Le 19 mars marque le jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, en 1962. En hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie, une commémoration officielle s'est tenue samedi matin aux monument aux morts à Papeete, en présence du représentant du commandant supérieur des forces armées, le Capitaine de frégate Lionel MAS, du ministre de la Jeunesse Naea Bennett, du représentant à l'assemblée Antonio Perez, de la députée Maina Sage et de Marcelino Teata, adjoint au maire de Papeete.