Hommage de la Polynésie à Pelé, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire

Tahiti, le 29 décembre 2022 - Pelé, est décédé jeudi, à l’âge de 82 ans, des suites d’un cancer. Le Brésilien est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de l’histoire. Le gouvernement Polynésien lui a rendu hommage à travers un communiqué.



À travers un communiqué, le gouvernement de la Polynésie française a voulu rendre hommage au “Roi” Pelé, terrassé par un cancer à l’âge de 82 ans. Edson Arantes do Nascimiento, plus connu sous le nom de Pelé, est décédé jeudi. Admis à l'hôpital le 29 novembre dernier pour une infection respiratoire, son état de santé était devenu préoccupant depuis plusieurs semaines et sa famille ainsi que tout le pays se préparaient à la triste nouvelle. Au fenua aussi, “les fans du ballon rond sont affectés par cette disparition et partagent la douleur du peuple brésilien”, écrit le gouvernement polynésien dans un communiqué d’hommage diffusé ce jeudi, pour adresser “à sa famille et au monde du football [ses] sincères condoléances”. Considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, l’enfant né à Três Corações au Brésil a remporté trois fois la coupe du monde avec la Seleçao. Pelé, élu joueur du siècle, a longtemps été le meilleur buteur de l’histoire avec 767 buts en 831 des matchs officiels, dépassé depuis par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il fut également ambassadeur de l’ONU en 1977 mais surtout ministre des Sports de 1995 à 1998, jamais avant lui, une personne de couleur n’avait exercé un poste à ce niveau de responsabilité dans son pays. Depuis son décès, les hommages venant du monde entier se multiplient, signe de l’empreinte laissé par le “Roi” Pelé dans l’histoire du football et du Brésil.



Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 29 Décembre 2022 à 17:08