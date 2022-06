Hiva Oa fête l'autonomie

Hiva Oa, le 29 juin 2022 - Mercredi matin, la population de Hiva Oa était conviée à la salle des fêtes de Atuona afin de célébrer la fête de l'autonomie interne et dans le même temps inaugurer l'ouverture des baraques foraines du juillet.



C'est sous un soleil radieux que la maire de Hiva Oa, Joëlle Frébault, a prononcé son discours, en français et marquisien, à l'occasion de la Fête de l'autonomie interne de la Polynésie Française. Elle n'a pas manqué de faire l'éloge du statut d'autonomie qui, selon elle “est une chance pour la Polynésie en général et pour les Marquises en particulier.” Après cette courte allocution des danses étaient proposées par le groupe de Gwen et du groupe Ori Hau Iki qui ont enchanté le public. En milieu de matinée un cocktail accompagné d'animations était offert par la commune auquel toute la population était conviée. Cela a également était l'occasion d'inaugurer les baraques foraines du mois de juillet. Rappelons que l'année dernière, l'île avait été privée de ces festivités pour cause de crise sanitaire et, surtout, de la visite présidentielle. S'en est suivi un concours de tressage, de colliers de graines, de couronnes de tête et de cou et de bouquets de fleurs. Les enfants, très nombreux, n'ont pas été oubliés puisque des jeux étaient également organisés pour eux tout au long de la journée.