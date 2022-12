Hitihiti, premier polynésien à atteindre le Pôle Sud

TAHITI, le 30 novembre 2022 - Dans un nouvel ouvrage, l’historienne Corinne Raybaud revient sur les aventures de Hitihiti, jeune Polynésien originaire des Îles Sous-le-Vent qui embarqua avec le capitaine Cook lors de son deuxième voyage autour du monde. Deux dédicaces sont prévues le 3 et le 17 décembre.



" On connaît Ahutoru parti avec Bougainville en 1768, on a beaucoup parlé de Tupaia lors du 1er voyage de Cook en 1769, mais qui était Hitihiti ? ", interroge l’historienne et auteure Corinne Raybaud. Elle a écrit un nouvel ouvrage intitulé James Cook et Hithiti, le 1er Polynésien au Pôle Sud pour répondre à cette question. Ouvrage qu’elle présentera le 3 et le 17 décembre en librairie.



Hitihit était un jeune polynésien originaire des Iles Sous-le-Vent. Il a embarqué volontairement sur le navire Résolution du capitaine Cook le 17 septembre 1773 à Raiatea. Il rentra chez lui le 4 juin 1774, soit un peu plus de 8 mois plus tard après avoir navigué dans les îles de la Société, en Nouvelle-Zélande, à l’île de Pâques, aux Marquises et même, jusqu’au cercle polaire. " Il est le premier polynésien à être allé jusqu'à 71 degrés de latitude sud. "



Le deuxième voyage de James Cook (1772-1775) s’inscrit dans la série de ses trois circumnavigations effectuées sur une décennie dans la dernière partie du XVIIIème siècle. Lors de son deuxième voyage, il a pour mission de partir encore une fois à la recherche de la Terra Australis Incognita, cette terre mythique censée se trouver dans l’hémisphère sud. Il mène l’expédition de manière scientifique, afin de la trouver ou de mettre un terme définitif à cette quête illusoire.



" James Cook en marin opiniâtre et loyal à sa mission, mettra absolument tout en œuvre pour accomplir sa tâche, sans qu’aucun doute ne puisse subsister sur la question, après son expédition. Ainsi, devra-t-il mener ses hommes et ses navires dans les zones polaires où jamais aucun humain n’est encore allé ", rapporte Corinne Raybaud.



La chronologie du voyage indique l’étonnant périple accompli pour la première fois dans l’histoire de la navigation à voile. " Les observations des capitaines Cook et Furneaux ainsi que du botaniste Forster et de quelques autres, nous décrivent cette expédition sous différents angles. Cela nous permet d’apporter une vision assez juste, de ce que fut cette étonnante navigation dans les zones polaires. " Hitihiti bien que très jeune supporta toutes les rigueurs du climat polaire, de la vie à bord d’un trois-mâts, il sera apprécié de tous et reviendra sain et sauf sur son île.



Hitihiti n'a rien écrit directement dans les journaux de bord étudiés. " En revanche on peut connaître certains de ses ressentis, par les écrits de Cook et de Forster le botaniste du bord. On sait qu'il est choqué voire outré par le cannibalisme des Maori en Nouvelle Zélande, tout comme l'avait été Tupaia. Il a beaucoup apprécié ce voyage de 8 mois avec Cook et son équipage et de retour aux îles de la Société il a longuement hésité avant de quitter la Résolution le navire de Cook qui repart vers l'Angleterre ." Le reste est à découvrir dans le nouveau livre de l’historienne.