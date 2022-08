Hitia'a o te Ra en manque de pompiers

Tahiti le 28 août 2022 – Dans la commune de Hitiaa o te ra, le problème récurrent du sous-effectif des sapeurs-pompiers a été soulevé lors du conseil municipal de vendredi. Une délibération a été prise pour permettre l'intégration de 12 à 14 pompiers volontaires.



Le problème du sous-effectif des sapeurs-pompiers à Hitia'a o te ra commence à dater de plusieurs mois. Vendredi matin, le conseil municipal s'est réuni pour tenter de trouver une solution pérenne à une situation peu banale : il n’y a parfois qu’un seul sapeur-pompier de disponible pour l'ensemble de la commune… Conseiller municipal et ancien élu responsable de la sécurité, Willy Mac-Carthy rappelle que cet état de fait aurait pu coûter la vie à un administré, il y a peu, lors d’un incendie. Lors de cet incident, l'unique pompier en service n’avait pas son permis de poids lourd pour se rendre sur les lieux avec le camion. Ce sont donc les administrés eux-mêmes, armés un tuyau d’arrosage, qui ont essayé d’éteindre le feu… “En 2020, on avait 12 pompiers volontaires et aujourd’hui ils ont tous arrêtés. Je ne sais pas pourquoi. (…) En plus, parmi les permanents, il y en a qui sont inaptes pour conduire les camions. Et parfois, un pompier peut se retrouver seul à la caserne.”

​“Aptitude médicale” Le tāvana de Hitia'a o te ra, Henri Flohr, affirme que ce problème d’effectifs est surtout lié au vieillissement des personnels communaux recrutés en CDI et affectés sur la sécurité incendie. “Ils arrivent à 50 ou 55 ans. Normalement, un sapeur-pompier devrait entretenir sa santé, côté physique, car on a besoin de personnes fortes pour effectuer ce travail. Là, il y a un manque d’effectifs car arrivés à un âge, certains sont inaptes sur ces postes-là.” Pour pallier ce problème, une délibération “autorisant l’avance financière des frais relatifs aux examens de la première visite d’aptitude médicale d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires” a été prise vendredi à l’unanimité des élus. Les frais de visite s'élevant à 38 000 Fcfp rebutant de nombreux candidats, notamment en recherche d'emploi. La commune doit embaucher entre 12 et 14 sapeurs-pompiers volontaires, affirme le maire. Mais l’argent, le nerf de la guerre, freine ces embauches. Selon l’édile, la commune a mis de côté entre 12 et 16 millions de Fcfp pour pouvoir rémunérer ces pompiers volontaires. “Ils pourront travailler 16 heures par semaine et 1 100 heures par an, soit 10 mois (…). D’ici une ou deux semaines, ils vont reprendre le travail car on va avancer les frais médicaux”, assure Henri Flohr.



Notons que les élus ont également pris une autre délibération concernant les sapeurs-pompiers de Hitia'a o te ra “actant le maintien du cycle de travail des sapeurs-pompiers volontaires”. Une délibération qui va à l’encontre de l’arrêté du haut-commissariat datant du 29 juillet dernier. Ce texte précise en effet qu’une garde de 12 heures doit être indemnisée 12 heures et une garde de 24 heures doit être comptabilisée 21 heures, au lieu de 16 heures auparavant. Faute de moyen, Hitia'a o te ra a pris une délibération précisant que l’arrêté du haut-commissariat ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2023. Jusqu'à cette date, la commune entend appliquer l'ancienne réglementation pour faire quelques économies…

