"Histoires d’îles", thème du 19e salon du livre

PAPEETE, le 10 septembre 219 - Le salon du livre aura lieu au mois de novembre prochain. La 19e édition racontera les îles et leurs histoires via les auteurs invités et locaux, mais aussi les visiteurs, les scolaires et les amateurs qui participeront au concours Chroniques des îles.

L’événement compte parmi les grands rendez-vous culturels polynésiens. Le salon du livre voit passer chaque année entre 5 et 7 000 visiteurs.



Sur la base de ces chiffres et de leur évolution, les organisateurs du salon constatent un intérêt croissant pour les livres et la lecture, en particulier chez les scolaires.



Rainui Tirao responsable du Centre de lecture (rattaché à la DGEE) confirme. " Chaque année, nous permettons aux classes qui le souhaitent de recevoir des auteurs de littérature jeunesse. Les demandes sont de plus en plus nombreuses ."



Et ce, malgré l’implication attendue. Car il ne s’agit pas seulement d’une rencontre mais d’un véritable projet qui démarre en classe très en amont dans l’année.



Pour cette 19e édition, ils seront trois à se rendre dans les établissements scolaires de Tahiti, Raiatea et Taha’a : Laurent Cardon et Frédéric Levy, auteurs et illustrateurs ainsi que Jean-Christophe Tixier, auteur de romans et BD.



Les inscriptions pour des rencontres en classe sont closes mais des créneaux restent disponibles lors du salon pour les enseignants intéressés. À ce propos, Mylène Raveino, responsable des activités à la Maison de la culture précise : " Nous proposons des programmes à la carte pour les classes en fonction du temps de visite dont elles disposent ".



Parmi les activités à choisir, et en plus de la visite des stands et de la rencontre avec les auteurs et illustrateurs, se trouvent : le visionnage de films et documentaires, des ateliers carnet de voyage, slam, bande dessinée, des animations sur les métiers du livre, un jeu de l’oie…



Les adultes auront eux aussi le choix entre de très nombreuses animations : book dating, histoires à savourer le midi, conférences et débats, ateliers d’écriture, de carnet de voyage, de slam, visionnage de documentaires du Fifo…



Le salon du livre est l’occasion de découvrir les œuvres d’auteurs locaux, mais aussi d’aller à la rencontre d’auteurs internationaux comme Ingrid Astier qui vient de signer La Vague, Paul Wamo poète et fameux slameur ou bien encore Myriam Malao, présidente de l’association des femmes du marché de Port-Vila au Vanuatu. Elle est également conteuse professionnelle et auteure de pièce de théâtre.



Cette année, le salon mettra l’accent sur les métiers du livre, de l’auteur et l’illustrateur au fabricant, en passant par l’éditeur.