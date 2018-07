Histoire de cailloux au marae Arahurahu

Chef de groupe et chorégraphe: Kehaulani ChanquyAuteur : Jacly BryantAparima : Teha KaimukoHīmene : Jean-Marc ZingerletPercussions et Pehe : Teme ParauhaniConception et création des costumes : Nels LabbeyiSpectacle les samedis 7, 14, 21 et 28 juillet et le samedi 4 août à 15H45 sur le Marae Arahurahu, de Paea (PK 22.5). Billetterie à Radio1, en ligne sur le site ticket-pacific.pf et dans les Carrefour (Arue, Faa'a, Punaauia). Tarif unique : 2.000 Fcfp.Renseignements : C.A.P.F. : Tel 40 50 14 14, communication@conservatoire.pf www.conservatoire.pf etLa production de ce spectacle est rendue possible grâce à une étroite collaboration entre différents services et établissements du Pays : le service des moyens généraux de la Présidence, le service du Tourisme, la direction de l'Equipement, la Maison de la Culture.On ne raconte pas en quelques lignes un spectacle de plus d’une heure, mais le public doit savoir que c’est la pierre, le caillou, qui est la vraie vedette de ce show. Pierre pour se défendre, pour préparer la nourriture, pour pêcher, pour tous les usages qui ont quasiment sacralisé, au fil du temps, cette véritable symbiose entre les hommes et le monde minéral.