

Hiroshima 80 ans après, le Tavini n'oublie pas

Tahiti, le 6 août 2025 – Il y a 80 ans, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima au Japon. Ce mercredi, sept élus du Tavini ont déposé une gerbe sur la stèle du parc Paofai en mémoire des victimes des essais nucléaires.





Ils étaient sept élus du Tavini (de gauche à droite sur la photo : Élise Vanaa, Félix Hoa, Béatrice Le Gayic, Frangelica Bourgeois-Tarahu, Hinamoeura Morgant-Cross, Tahia Brown et Tematai Le Gayic) à s'être déplacés ce mercredi pour déposer une gerbe devant la stèle dédiée aux victimes des essais nucléaires à l'occasion du 80e anniversaire du bombardement de la ville d'Hiroshima. “C'était important pour nous d'envoyer ce message de soutien et de paix pour réaffirmer que nous sommes des élus profondément antinucléaires”, a expliqué Hinamoeura Morgant-Cross qui précise que c'est “une démarche personnelle” de ces élus qui vont saisir cette journée commémorative pour “signer l'engagement parlementaire de l'organisation internationale ICAN pour soutenir le traité d'interdiction des armes nucléaires”. Tematai Le Gayic précise avoir signé, lorsqu'il était député, le traité de non-prolifération des armes nucléaires défendu par ICAN France qui, “par le biais de Hinamoeura, avait tenté d'obtenir des signatures d'élus à l'assemblée de Polynésie, même si le mandat parlementaire polynésien n'est pas reconnu à l'international”." Une “initiative de responsabilité”, dit-il, pour un “parti antinucléaire”.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 6 Août 2025 à 14:15 | Lu 1097 fois



