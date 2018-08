Hippodrome : les pronostics pour les quatre courses de ce dimanche

La course du Galop A est réservée aux galopeurs importés. Elle se joue sur une distance de 1 300 mètres. Quatre chevaux sont attendus au départ dans les starting gates. L'épreuve n’a jamais été aussi ouverte.



Kaptain Kirkup le recordman de l’épreuve, aura-t-il retrouvé le top de sa forme pour repousser la jeune génération et démontrer toute sa classe ?Sur le papier c'est le recordman de l'épreuve. Il faut donc compter sur lui.



Anatia, s'est placée 2ème lors de la précédente journée. Attention à cette petite jeune sans complexe qui viendra sans aucun doute pousser Kaptain Kirkup.



Reprieved qui fut malchanceuse lors de la course du 14 juillet. On attend de voir l'étendue de son potentiel.



Fetia Po'ipo'i est un galopeur de l'élevage de Mataiea, qui a laissé entrevoir une grande classe. Il devrait confirmer, dimanche, et se mêler à la lutte finale.



LES PRONOSTICS :

Triplé : 4-3-2 pour Alfred Tardivel (Jockey) : " Celle que je vois en grande forme c’est Anatia ; mais Kaptain revient, alors que Reprieved peine encore un peu. C’est le triplé que je jouerai… 4-3-2 ".



Triplé : 2-4-3 pour Edouard Gerorge (Propriétaire) : " A la dernière course Reprieved n’a pas pu s’exprimer pleinement. Je la mets favorite pour cette course suivi de Anatia qui a un jockey qui en veut et Kaptain pour ce podium… Triplé : 2-4-3 ".



Triplé : 4-2-3 pour Imiura Ebbs (passionnée de courses hippiques) : " Je vois bien Anatia gagnante. On a vu ses capacités à la dernière course. Je pense qu'elle sera suivie de Reprived, très assidue aux entraînements. Et en 3e position de très près par Kaptain, qui a le mérite de s’aligner avec les plus jeunes… Triplé : 4-2-3 "