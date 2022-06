Hinatea Penilla Marere bien lancée aux Mondiaux d'apnée dynamique

Tahiti, le 13 juin 2022 - Hinatea Penilla Marere s'est offert, à Belgrade, deux top 10 aux championnats du monde d'apnée dynamique. La native de Moorea s'est d'abord classée, dimanche, 4e en dynamique sans palme en parcourant 166,17 mètres, son nouveau record personnel. Et ce lundi elle a pris la 10e place en dynamique bi-palmes en nageant 187,3 mètres.



Auréolée de son titre de championne de France d'apnée dynamique en monopalme conquis en mai à Besançon, Hinatea Penilla Marere a donc abordé en confiance les championnats du monde de la discipline, organisés à Belgrade, en Serbie. L'année dernière, déjà à ces mêmes Mondiaux, la Tahitienne s'était révélée en décrochant deux top 10. Une 7e place en dynamique sans palme (154 mètres) et une 8e place en dynamique monopalme (211 mètres). A son retour au fenua, la native de Moorea avait déclaré à la suite de ses performances “en avoir encore sous le pied”.



Et pour ces Mondiaux 2022, Hinatea Penilla Marere est en effet montée d'un cran dans ses performances. Dimanche pour son entrée en lice, celle qui est également professeure de break dance à Nice, s'est offert une belle 4e place en dynamique sans palme en nageant sur une distance de 166,17 mètres, soit son nouveau record personnel. Devant la Tahitienne, à plus de 30 mètres, des monstres sacrés de la discipline, comme les Polonaises Julia Kozerska, médaillée d'or avec un nouveau record du monde (210 mètres) et sa compatriote Magdalena Solich-Talanda, troisième qui a nagé 198,69 mètres. Entre les deux, la Serbe, Mirela Karsdasevic, qui a battu neuf records du monde, s'est intercalée avec ses 200 mètres. “Je suis super contente et fière de moi pour cette première épreuve (…) 4e derrière des grandes championnes dont je suis très admirative”, a partagé Penilla Marere sur les réseaux sociaux après sa performance.





Une première en bi-palmes Puis la Tahitienne était de retour à l'eau, ce lundi, cette fois-ci pour la dynamique bi-palmes. Moins de réussite pour elle sur cette épreuve mais elle s'est offert néanmoins une 10e place en nageant 187,3 mètres. “J'attendais mieux de moi sur ma perf en bi-palmes”, a indiqué la Tahitienne. “Mais je n'oublie pas que c'est ma première compétition dans cette discipline et seulement la deuxième fois que je chausse mes superbes palmes Taras Cetmas. J'ai beaucoup de travail à faire sur la technique.”



Les Mondiaux ne sont pas encore terminés pour Hinatea Penilla Marere. On devrait la retrouver mercredi pour la dynamique monopalme. En attendant elle assistera sa camarade en équipe de France, Sylvie Gilson, sur son épreuve d'apnée statique, ce mardi.





