

Hiérarchie sans surprise aux Championnats de Polynésie de BMX

Tahiti, le 19 avril 2026 - Les Championnats de Polynésie 2026 de BMX se sont déroulés samedi sur la piste du complexe Tamahana de Fei Pi. Les favoris ont décroché le titre dans les différentes catégories d’âge, conformément à la hiérarchie qui s’est dégagée lors des deux premières manches de la Coupe de Tahiti 2026.



L’un des rendez-vous phares de la saison locale de BMX a eu lieu samedi après-midi sur les hauteurs de Fei Pi, les Championnats de Polynésie 2026 réunissant 25 pilotes toutes catégories confondues. Tous les ténors étaient présents pour décrocher un titre qui fait toujours bel effet dans un palmarès, nombre des champions sacrés samedi comptant néanmoins déjà des titres à leur actif.



Huit catégories étaient en lice, mais deux d’entre elles ne pouvaient prétendre à l’attribution d’un titre dans la mesure où il faut au moins deux participants par catégorie pour figurer au palmarès du Championnat de Polynésie. Aunatua Igrec en U7 et Manua Stiner en U17 ont ainsi roulé sur la piste de Tamahana en sachant qu’ils seraient récompensés par un trophée mais ne figureraient pas au palmarès du championnat.



Les favoris se sont donc imposés dans les différentes catégories, mais les courses du jour ont tout de même donné lieu à de solides duels sous un très chaud soleil. Après une manche d’essai à 14 h 30, les manches de course se sont enchaînées jusqu’en fin d’après-midi avec un break de 10 minutes entre chaque manche. Si l’on a pu assister à de belles empoignades, il n’y a pas vraiment eu de suspense, les favoris enchaînant les succès dans quasiment toutes les catégories au fil des manches. Seule la catégorie U13 a été un temps indécise, mais c’est parce que son leader, Heinoa Helme, a chuté dans la 3e manche. Il a tout de même passé la ligne d’arrivée, ce qui lui a permis de rester dans la course au titre qu’il a décroché en remportant la 4e et dernière manche. Kalani Helme, le grand espoir du BMX tahitien, a conservé son titre en U11 en devançant Aaron Tsan, champion U9 la saison dernière, et Aaron Polit-Juan, déjà sur le podium de la catégorie en 2025.



Le niveau monte constamment



Faiau Taea-Teheipuarii, qui a déjà été sacré champion de Polynésie par le passé en catégorie d’âge inférieure, a dominé Maui Hart chez les U15. En seniors, Kenji Tsan a décroché le titre comme envisagé, mais il a dû contenir un Carlqvist Manate toujours accrocheur. Enfin, Christophe Tardivet s’est imposé sans surprise devant Heimata Chonfont en 40 ans +.



Président de Riding Team Tahiti (RTT), le club le plus important localement en termes de licenciés, Heimata Chonfont a livré son analyse sur l’évolution du BMX tahitien et celle de son club : “Pour entretenir nos effectifs voire les augmenter, on organise des journées récréatives avec des jeunes et pas toujours uniquement consacrées au BMX, pour qu’au-delà de l’effort, ça soit aussi festif. Et généralement, ces moments leur donnent envie de continuer à pédaler. On travaille beaucoup avec nos licenciés sur la piste de Fei Pi, d’abord parce que c’est la seule localement et aux dires des étrangers qui viennent à Tahiti, elle est très technique et je pense que ça contribue à toujours améliorer le niveau de nos meilleurs coureurs. Nous avons de très bons espoirs et ils le démontrent dans les rendez-vous nationaux et internationaux et ce devrait être encore le cas cette année, avec en particulier Kalani Helme qui court chez TOR et qui doit participer au Trophée de France et aux Championnats du monde. D’autres participeront peut-être aussi à ces rendez-vous. Depuis deux ans, on constate beaucoup de progrès chez les jeunes et le niveau global s’améliore constamment, ce qui est encourageant pour l’avenir et ça motive les dirigeants et les entraîneurs car ils y consacrent beaucoup de temps.”



Il est indéniable que le niveau augmente depuis quelques années, notamment grâce à l’avènement de jeunes espoirs. Si le BMX tahitien a perdu la saison dernière Roman Lang et Théo Roche, deux des meilleurs spécialistes locaux qui roulent désormais en France, les meilleurs espoirs s’affirment, comme on a pu le constater samedi. Kalani Helme devrait une fois de plus confirmer son fort potentiel en juin au Trophée de France et aux Championnats du monde en juillet à Brisbane. Et d’autres pourraient participer à ces deux événements et faire briller les couleurs tahitiennes. En attendant, le prochain rendez-vous local est programmé le samedi 9 mai avec la 4e étape de la Coupe de Tahiti.



Patrice Bastian



Les podiums



U9

1. Liam Connan (RTT)

2. Tehau Saladin (RTT)

3. Beverly Hart (RTT)

U11

1. Kalani Helme (TOR)

2. Aaron Tsan (RTT)

3. Aaron Polit-Juan (RTT)

U13

1. Heinoa Helme (Fei Pi)

2. Kaona Yin Sun (RTT)

3. Bruce Gobrait (Fei Pi)

U15

1. Faiau Taea-Teheipuarii (Fei Pi)

2. Maui Hart (RTT)

Seniors

1. Kenji Tsan (RTT)

2. Carlqvist Manate (Pirae)

40 ans +

1. Christophe Tardivet (RTT)

2. Heimata Chonfont (RTT)

3. Guillaume Chaigneau (RTT)







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 19 Avril 2026 à 13:32 | Lu 311 fois



