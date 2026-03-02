

Hexagone : nette poussée du RN, qui "tend la main" à droite pour le second tour

Paris le 15 mars 2026. Sortants réélus, nouvelles conquêtes et nombreux candidats qualifiés au second tour: malgré des revers dans les grandes villes, le Rassemblement national célèbre déjà une "immense victoire" aux municipales et "tend la main" pour des alliances à droite, indispensables pour faire basculer certaines communes dans une semaine.



Ce n'est pas une déferlante mais la marée monte. Partout ou presque, le RN enregistre des scores en progression aux municipales. A commencer par ses bastions, conservés haut la main. Reconduits, dès le premier tour, Louis Aliot à Perpignan, David Rachline à Fréjus, Steeve Briois à Hénin-Beaumont. La palme au jeune Ludovic Pajot, plébiscité à plus de 80% dans son fief de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais).



"Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général", s'est félicité Jordan Bardella quelques minutes à peine après 20H00.



Dans la foulée, Marine Le Pen s'est réjouie que "dans de nombreuses communes, et pas seulement dans les villes où nous étions sortants, le Rassemblement national gagne dès le premier tour". Parmi les prises de la soirée, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Vauvert (Gard) ou encore Nomexy (Vosges).



Au total, le RN était en tête dans 58 communes (dont 7 listes d'alliance avec les ciottistes de l'UDR), selon les résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur à 23H00 - contre seulement 11 en 2020.



"C'est une immense victoire pour notre mouvement", a claironné la patronne du parti à la flamme, faisant miroiter à ses électeurs d'autres "réelles chances de victoire le 22 mars lors du second tour".



Tous ses espoirs se tournent vers le sud, où les candidats RN joueront des matchs serrés, même ceux arrivés nettement en tête comme Laure Lavalette à Toulon, Aurélien Lopez-Liguori à Agde ou Christophe Barthès à Carcassonne.



Suspense également à Marseille et Nîmes, où Franck Allisio et Julien Sanchez sont au coude-à-coude avec la gauche, mais aussi à Agen où la liste de Sébastien Delboscq arrive troisième, mais dans un mouchoir de poche avec ses deux concurrents.

A prendre ou à laisser Le plus difficile commence: faute de réserves de voix à l'extrême droite, le RN ne peut compter que sur deux leviers. D'une part, un sursaut de mobilisation de ses électeurs - "aucune voix ne doit manquer", a ainsi lancé Marine Le Pen.



De l'autre, de nouvelles alliances, esquissées par Jordan Bardella: "partout où le contexte local le permet, le RN tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme", a déclaré le président du parti à la flamme.



Une offre à prendre ou à laisser mais, en cas de refus, "lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons", a-t-il prévenu. Un cas de figure plus fréquent qu'à l'accoutumée, de Brest à Mulhouse, de Lille à Ajaccio, en passant par Reims, Tours, ou encore Le Mans. Autant de chances d'engranger des dizaines de nouveaux élus, pour conforter l'implantation du parti, notamment dans la perspective des sénatoriales de septembre.



Car ce premier tour des municipales a aussi confirmé les limites du vote RN. Sèchement battu à Calais, défait d'une courte tête à Lens, le mouvement a surtout de nouveau démontré ses faiblesses dans les plus grandes villes. A Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Rennes et Strasbourg, le choix d'eurodéputés proches de M. Bardella pour franchir un palier s'est avéré perdant: aucun ne sera présent au second tour.



L'échec le plus retentissant étant sans conteste celui de Thierry Mariani à Paris, balayé avec à peine 1,5% des voix, siphonné par sa rivale Reconquête Sarah Knafo. Un fiasco dans les métropoles, qui n'est pas de meilleure augure à un an de la présidentielle.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 15 Mars 2026 à 16:04 | Lu 222 fois



