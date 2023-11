Heuira-Les Verts s'indigne des propos de Mitema Tapati à l'assemblée

Tahiti, le 8 novembre 2023 - Sur Facebook, Heiura-Les Verts s'indigne, dans une lettre ouverte, des propos tenus par Mitema Tapati, représentant Tavini à l'assemblée. Le parti de Jacky Bryant a en effet relevé le caractère “raciste” des propos tenus par l'ancien pasteur lors de la quatrième séance de la session budgétaire de l'APF du jeudi 26 octobre, où celui-ci avait déclaré : “La France devient noire, ici nous devenons blancs (...) Nous le savons tous, ils arrivent par avion, par bateau, dans les bureaux.” Des propos qui s'inscrivent dans la continuité de ceux d'Oscar Temaru quelques jours avant, qui déclarait vouloir en finir avec “l'invasion des métropolitains”.



Heiura-Les Verts, le parti politique de Jacky Bryant, ne mâche pas ses mots sur Facebook. En effet, ce mercredi, le parti écologique a dévoilé une lettre ouverte à l'intention d'un représentant Tavini à l'assemblée : Mitema Tapati. En cause, les propos tenus par l'ancien pasteur lors de la quatrième séance de la session budgétaire du jeudi 26 octobre, où ce dernier avait déclaré en tahitien : “Nous savons tous que la Polynésie s'est blanchie (...) La France devient noire, la France est envahie d'Africains (...) Oui, la France devient noire, ici nous devenons blancs (...) Nous le savons tous, ils arrivent par avion, par bateau, dans les bureaux.” Des propos semblables à ceux d'Oscar Temaru il y a peu, lors de la Journée mondiale des Nations unies, qui déclarait vouloir en finir avec “l'invasion des métropolitains”.



Pour le parti de Jacky Bryant, les propos tenus par Mitema Tapati sont du même acabit que ceux portés par l'extrême droite française. “La théorie du grand remplacement est une thèse de l'extrême droite française”, s'indigne-t-il sur Facebook, “elle est des plus nauséabondes”.



Heiura-Les Verts condamne d'autant plus ces paroles, en raison du passé de pasteur du représentant. "Vous avez été, il n’y a pas si longtemps encore, pasteur de l’Église protestante mā’ohi”, écrit-il, avant de rappeler que cette religion a été instaurée par les colons européens. “Votre passé de religieux le rend encore plus inadmissible et condamnable. Vous avez célébré cet événement avec faste, ferveur, et Bible à la main ce dieu des blancs devant vos ouailles (...) Mais que sont devenues les envolées lyriques de vos homélies, de l’Ancien Testament au Nouveau, dont vous réclamiez être dépositaire ? Ce message de Dieu d’amour.” En bref, pour les Verts, ces propos ne sont pas excusables, et ce ne sont pas les excuses du président de l'assemblée, Tony Géros, qui a qualifié sa majorité de “juvénile” qui feront avaler la pilule.