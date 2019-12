Herman Melville est né il y a 200 ans, une conférence est prévue

TAHITI, le 5 décembre 2019 - Une conférence sera donnée en hommage d’Herman Melville samedi prochain. L’historienne Corinne Raybaud racontera la vie de l’auteur de Taïpi qui visita Tahiti et les Marquises au XIXe siècle et dont la renommée est arrivée tard, lors du centenaire de naissance !



Il est né en 1819 à New York, " dans une famille respectable ", dit Corinne Raybaud, historienne. Les ancêtres d’Herman Melville étaient des héros de la Révolution américaine.



Très tôt, il a quitté le collège pour aller travailler suite au décès de son père. " Au cours de cette période charnière de sa vie : la mort de son père, la fin du collège et le début de sa vie d’employé de banque, Herman s’est affirmé en ajoutant un (e) à son nom, ce que la famille a gardé. "



En 1839, à 20 ans, il prisa tout quitté pour prendre la mer. Il a embarqué comme mousse sur le St Lawrence qui ralliait New York à Liverpool.



Après différents voyages, il est arrivé dans un grand port de baleiniers, Nantucket (qui l’inspira pour la rédaction de Moby Dick), situé à l’est des États-Unis. De là, il est monté à bord de l’Acushnet, un trois-mâts baleinier, a longé les côtes de l’Amérique du sud, passé le Cap Horn, est remonté vers les Galapagos puis est arrivé aux Marquises.



" Il a posé le pied sur la Terre des hommes le 9 juillet 1842 ", précise Corine Raybaud qui parlera alors de la désertion de l’auteur avec l’un de ses compagnons Richard Tobbias Green, le "Toby" du livre "Typee" (Taïpi).



Herman Melville était un aventurier. Il a vécu dans la vallée des Taïpi avec ses habitants avant de reprendre la route, ou plutôt la mer puisqu’il a embarqué sur le Lucy Ann vers Tahiti.



À bord de ce nouveau navire, Herman Melville a participé à une mutinerie, il a été arrêté, jugé, emprisonné. " Toutefois les conditions de détention étaient très souples, le garde laissait les prisonniers circuler", affirme Corinne Raybaud. "Après quelques semaines passée à la prison de Tipaerui, tous ont pris la clé des champs, sans poursuite… "



Après Tahiti, Herman Melville est allé à Moorea, à Hawaii, il est revenu aux Marquises avant de rentrer aux États-Unis où il est redevenu terrien. Il avait 25 ans.



À son retour il a publié Typee qui connu un immense succès. Herman Melville devient célèbre. Il signa ensuite Omoo, Mardi qu marqua un premier tournant dans son œuvre. "Seul le début s’inspire de son expérience polynésienne, il développe ensuite un questionnement philosophique en lien avec l’actualité de son temps. "



Le livre The Whale (Moby Dick) qui suivi a essuyé, lui, de virulents critique mettant fin à sa période de gloire. Herman Melville connu une célébrité posthume. À l’occasion du centenaire de sa naissance, Moby Dick trouve enfin son public.