Henrietta Alves s’est éteinte

Tahiti, le 30 août 2021 – L’icône de la chanson tahitienne Henrietta Alves est décédée dimanche après-midi. En 2015, son titre phare Tuihei avait été interprété à To’ata par 4 792 joueurs de ukulele. Un record du monde officialisé par le Guinness Book.



La chanteuse s’est éteinte dimanche après-midi. Née d’un père des îles Cook et d’une mère originaire de Rurutu aux Australes, Henrietta Alves a marqué la chanson tahitienne des années 1960. La compositrice est à l’origine de nombreuses chansons, dont son titre phare Tuihei.



En avril 2015, 4 792 joueurs de ukulele avaient interprété ce titre dans l’arène de To’ata. Un record du monde, officialisé par le Guinness Book, mais battu quelques mois plus tard. Un défi retenté trois ans plus tard par plus de 6 000 musiciens, permettant ainsi de faire résonner d'autant plus fort le talent de cette icône de la musique polynésienne.