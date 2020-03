Henri Hiro, feu la lumière

Henri Hiro nous a quittés il y a trente ans. Que vous inspire cette commémoration ?



“Les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas vraiment son engagement, ses discours, sa parole. Si cette commémoration peut amener un espoir, un changement dans la mentalité, dans la façon de voir les choses, alors c'est une bonne chose (…). On est noyé dans une société de surconsommation. Les gens sont perdus, on ne pense qu'à vivre, gagner de l'argent, survivre et on n'a pas une vision sereine. On remet très difficilement les choses en question, on est embarqué dans un flot qui nous mène loin de ce qu'on était et ce qu'on devrait être”.



Qu'est-ce qui vous a attiré chez Henri Hiro ?



“C'est cette puissance, ce magnétisme qu'il dégageait et surtout cette force convaincante, c'était vraiment subjuguant. Et le fait qu'il t'intéresse tout de suite par ses idées, il ne va pas te parler d'un petit truc banal. Il était là pour faire des choses pour le nunaa, pour le Pays et n'attendait rien en retour. Il a donné sans vouloir récupérer quoi que ce soit d'un point de vue individuel.”



Comment se comportait-il avec ses enfants ?



“C’était un papa un petit peu sévère vis-à-vis de ses enfants. Il voulait les imprégner de leur culture, il ne leur parlait qu’en tahitien, il était assez strict par rapport à la langue. On ne va pas prêcher les bonnes paroles et ne pas les mettre en pratique. Il était profondément convaincu que la langue est LE vecteur de valeurs. Il voulait que ses enfants parlent tahitien. Il ne leur donnait que du maa Tahiti, c’était un petit peu difficile pour les gosses à trois ans de manger du “fafaru”.”



Et avec vous ?



“En tant que mari il était cool (…). C'est sûr qu'il était très pris dans ses convictions, dans ses engagements et donc d'être à ses côtés, je trouvais ça très chouette. On partageait un certain nombre de choses, les mêmes points de vue. Il avait un caractère assez affirmé. Par exemple quand il était fâché avec un ami, c’était dur pour moi de le refaire rentrer dans la famille jusqu’à ce que lui-même change d’avis.”



Il était dans la vie comme dans le travail…



“Tout ce qu'Henri écrivait et disait, il le vivait, il le mettait en pratique. C'était un homme de la parole vraie. Il ne vivait pas pour la galerie mais c'était profondément ancré en lui. Quand on est parti à Huahine c'était pour être en famille, mais aussi pour montrer que ce mode de vie n'est pas une utopie. Ce qu'il disait était toujours dirigé pour le bien de son nunaa et non pour les classes privilégiées. Lorsqu'il menait des combats, ce n’était pas dans son propre intérêt. Il n'avait pas d'arrière-pensée de réussite quelconque. Quand il est mort il avait juste son pareu, son tricot, sa rame et sa tronçonneuse comme biens matériels. Chose que je trouve admirable. Car il n’avait pas d’ambition personnelle derrière ce qu’il faisait. A l'époque, la lutte anti-nucléaire était un combat très puissant qui demandait beaucoup de courage, de conviction. C’était pratiquement un pestiféré (…). Je suis contente qu’il ait ouvert cette porte. Aujourd’hui les fruits sont là et la nouvelle génération poursuit ce combat-là (…). La vérité va arriver pas à pas. C’est quelque chose qui est ancré maintenant et les gens n'ont plus peur d'agir, et de dire les choses. Je pense qu'il a libéré certaines choses de ce côté là. Actuellement il n’y a pas d'autre Henri Hiro, cela ne veut pas dire qu'un jour ne se lèvera pas un autre Henri Hiro (…). Dans tous les peuples, un jour ou l’autre un héros fini par se lever”.