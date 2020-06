Henri Flohr reprend son fief à Hitia'a o te Ra

Battu par Dauphin Domingo en 2014, Henri Flohr a repris la commune de Hitia'a o te Ra dimanche soir en l'emportant avec 51,71% des voix devant le tavana sortant. Le représentant Tapura à l'assemblée a bien résisté à la fusion de ses deux concurrents en glanant pas moins de 577 voix entre les deux tours. Dauphin Domingo et Monia Amaru, qui avaient décidé de faire liste commune pour ce second tour, n'ont même pas réussi à cumuler entièrement leurs scores du premier tour. Résultat, si Henri Flohr devançait Dauphin Domingo de 319 voix au premier tour, il avait encore 194 voix d'avance dimanche pour le second tour. Une avance principalement obtenue dans sa commune de Papenoo. Enfin, on notera une mobilisation plus forte qu'au premier tour avec plus de 500 électeurs supplémentaires entre le 15 mars dernier et ce week-end.