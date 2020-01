Henri Flohr candidat Tapura à Hitia’a o te Ra

Tahiti, le 9 janvier 2020 - Le conseil politique du Tapura Huiraatira s’est réuni hier soir à la permanence du parti à Papeete, pour officialiser notamment les investitures de cinq candidats aux municipales, dans un contexte toujours très tendu au sein du parti majoritaire pour ces élections. Henri Flohr sera notamment le candidat soutenu par le Tapura à Hitia’a o te Ra.



Le conseil politique du Tapura Huiraatira, qui s’est tenu hier soir à la permanence du parti à Papeete, a une nouvelle fois tourné autour des prochaines élections municipales. Plusieurs demandes d’investitures avaient été formulées officiellement et le président du parti, Edouard Fritch, a confirmé le soutien du Tapura à cinq candidats.



Sans surprise, Michel Buillard a obtenu l’investiture pour Papeete. Le vice-président du parti, Teva Rohfritsch, a été investi à Punaauia malgré la présence d’un autre candidat Tapura, Simplicio Lissant, face à lui aux municipales. Jean-Christophe Bouissou a obtenu l’investiture pour Faa’a, le soir même de la présentation officielle de la candidature de l’élue Tapura à l’assemblée Teura Tarahu pour la même commune. Damas Teuira a reçu l’investiture du parti pour la commune de Mahina, où il fera face à Nicole Sanquer qui a récemment pris quelques distances avec le groupe majoritaire où elle siégeait à l’assemblée. Et enfin, l’ancien maire et représentant Tapura, Henri Flohr, a obtenu l’investiture pour les municipales à Hitia’a o te Ra malgré la présence de l’actuel tavana de la commune, Dauphin Domingo, dans les rangs du parti majoritaire ces dernières années. Pour les autres communes, aucune investiture n’a été donnée officiellement.