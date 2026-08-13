

Heivarii Morienne à la tête de la brigade de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 9 septembre 2026 - Cette semaine le commandant de la Compagnie des archipels, Jean-Marc Bambridge, était aux Marquises pour officialiser la prise de fonction de Heivarii Morienne en tant que nouveau commandant de la brigade de gendarmerie de Nuku Hiva. Une île que ce dernier connait bien pour y avoir exercé il y a 18 ans.





Depuis près de 30 ans, Heivarii Morienne sillonne les archipels de la Polynésie française, en tant que gendarme.



Son parcours commence en 1997, avec un service national de deux ans. En 1999, il franchit une nouvelle étape en s’engageant dans la gendarmerie nationale comme gendarme adjoint volontaire. Quatre ans plus tard, en octobre 2003, il intègre l’École des sous-officiers de gendarmerie du Mans, avant d’être affecté à la brigade de Papeete en tant que gendarme. En 2008, il obtient la qualification d’officier de police judiciaire, une reconnaissance de ses compétences et de son sérieux. La même année, il pose ses valises à Nuku Hiva pour une première mission qui durera trois ans.



De 2011 à 2013, il rejoint la brigade de Tahaa en tant qu’adjoint au commandant, puis prend les rênes de la brigade des Tuamotu-Centre entre 2013 et 2016.



Chaque affectation a renforcé son expertise et son attachement aux territoires qu’il a servis. Depuis le 1er août dernier, il est de retour aux Marquises. Cette fois-ci comme commandant de la brigade territoriale autonome de Nuku Hiva, avec en plus la charge de l’île de Ua Huka. Cette nouvelle fonction a été officialisée cette semaine lors d’une cérémonie organisée en présence du commandant de la Compagnie des archipels, Jean-Marc Bambridge, et des autorités de l’archipel.



Marié, père de sept enfants Heivarii Morienne a lui-même choisi ce retour en terre des hommes : “J’ai saisi l’opportunité de revenir aux Marquises dès qu’elle s’est présentée, explique-t-il. Je suis très content de ce retour 18 ans après à Nuku Hiva. J’y retrouve avec plaisir cette population très hospitalière, et surtout l’atmosphère qui règne ici. J’espère apporter à la population toute ma bienveillance et le service publique qui lui est nécessaire. En tant que commandant de brigade, les missions qui m’ont été confiées sont principalement la sécurité publique et la prévention. En collaboration avec les partenaires locaux, nous essaierons de mettre en application toutes ces mesures.”



Le maire de Nuku Hiva Benoit Kautai a apprécié que “la connaissance des réalités locales de Heivarii Morienne [soit] un atout précieux pour assurer sécurité et proximité auprès des populations de Nuku Hiva et Ua Huka ; mais aussi et surtout en matière de lutte contre les drogues et notamment contre l’ice qui depuis quelques mois touche plusieurs familles marquisiennes.”



Cette semaine, le chef d’escadron Jean-Marc Bambridge commandant de la Compagnie des archipels, a fait le déplacement aux Marquises pour officialiser la prise de commandement de Heivarii Morienne à la tête de la brigade de Nuku Hiva.

Rédigé par Marie Laure le Mercredi 9 Septembre 2026 à 18:03 | Lu 182 fois



