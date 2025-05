Heiva prend la Bastille

Tahiti, le 11 mai 2025 - Repéré par Universal Music France il y a un peu plus d’un an, le DJ Local, Heiva, est déjà sous contrat sur le prestigieux label Island Def Jam/Polydor. La prochaine étape, et non des moindres, est sa participation à la soirée officielle de l’Eurovision 2025, un DJ set de 45 mn, à Paris, place de la Bastille, ce 17 mai.



Enfant du Fenua, DJ Heiva a suivi un parcours musical en classes spécialisées musique et au conservatoire de la Polynésie française pendant plus de 12 ans (trombone et batterie).



Il a quitté le territoire il y a quelques années pour poursuivre des études supérieures dans une grande école dont il est à présent diplômé.



Arrivé à Paris en plein Covid, seul dans un petit appartement de 23 m2, il a su tirer parti de cette période en réalisant des prestations dans des studios.



“La musique, c’était un moyen de rester en équilibre et aussi d’obtenir des autorisations de sortie”, explique-t-il en souriant.



Puis Studio Urbain devient le laboratoire où il façonne ses propres compositions et collabore lors de sessions avec d’autres DJs et artistes de renommées mondiales.



Au bout de quelques années, il propose ses musiques à plusieurs labels. Une alchimie se crée avec Universal Music France. L’aventure commence alors.



Depuis, les projets s’enchaînent en composant et réalisant des remix officiels pour des artistes de renom comme Will. i. Am des Black Eyed Peas, en réalisant des arrangements et de la réalisation pour Tiesto.



Danza Kuduro (Tiesto Remix) a ainsi atteint plus de 60 millions d’écoutes.



Son parcours va donc se poursuivre avec ce nouvel événement : jouer place de la Bastille lors de la soirée officielle de l’Eurovision 2025. Un moment unique et l’annonce du lancement d’un nouveau titre.



Interrogé sur sa collaboration avec un label aussi prestigieux qu’Universal Music France, Heiva se montre enthousiaste : “J’ai la chance d’être très bien entouré. L’équipe est attentive, ma cheffe de projet se rend toujours disponible, Mon A&R aussi et mon producteur est hyper carré. Et puis, le directeur général de Polydor… il est incroyable. Il me fait des retours, m’oriente avec une justesse infinie.”



Concernant la pression que peut engendrer une telle exposition, il confie : “La contrepartie de tout cela, c’est de créer, soutenir l’effort et redoubler d’attention, aligner les heures. Je travaille environ 17 heures par jour depuis tant d’années. Enfin, ce n’est pas vraiment travailler car j’exerce ma passion. Elle demande de la précision, de l’engagement, de l’endurance au travail.”



Heiva ajoute : “Un tel label est exigeant. Rien n’est laissé au hasard.” Mais il se dit privilégié : “Je profite de chaque instant en fréquentant des studios exceptionnels, en jouant dans des lieux exceptionnels, en rencontrant des musiciens exceptionnels.”



Quant à son retour à Tahiti, Heiva nuance : “Ma famille, ma maison est là-bas. C’est vrai que j’aimerais être plus souvent sur le territoire pour partager des moments avec le public polynésien. J’avais fait un set avec Willy William en 2022 (Rideau Rouge Tahiti) et un autre pour Studio 87, en décembre dernier. Mais lorsque tu es sous le label d’Universal Music France, il est préférable d’être à Paris. Je travaille beaucoup avec mon équipe et la proximité géographique est nécessaire.”



En attendant, sa prochaine sortie sera en ligne le 6 juin, avec le duo de producteurs “Supermassive” connus à l’international et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre sur Instagram (@iamheiva) ou via son site web : heiva.komi.io