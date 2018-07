Heiva i Tahiti : les chants diffèrent par leurs mélodies

Mike Teissier

Professeur de chants traditionnels



"Avec l'arrivée des missionnaires, on a commencé à mettre la liturgie dans les tārava"



" Les trois tārava sont classés dans la famille des chants pré-européens. Donc, c'était des chants qui étaient déjà chantés par nos ancêtres, avant le contact avec les européens. Il y a les tārava, les pāta'uta'u, les 'ūtē. Et avec l'arrivée des missionnaires, on a commencé à mettre la liturgie dans les tārava. On a continué à chantonner les tārava, mais avec un autre message.

Après, on a les chants qui ont vu le jour suite au contact avec les missionnaires. On va parler des hīmene rū'au, qui sont, ni plus ni moins, une '"tahitianisation" des cantiques. On est parti des cantiques qu'on a tahitianisé en rajoutant même des sonorités polynésiennes, à l'intérieur. Quand on compare les cantiques des années 1700-1800 et ceux d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Mais ça prend son origine là. Par la suite, on retrouve les hīmene nota… Tout ce qui est mis sur partition. "