

Heiva i Tahiti 2026 - Les soirées des podiums prennent une nouvelle dimension

Tahiti le 13 juillet 2026. Pour la première fois de son histoire, le Heiva i Tahiti enrichit la programmation de ses traditionnelles soirées des podiums.



Jusqu'à présent, ces soirées mettaient à l'honneur les trois groupes lauréats des catégories hura ava tau et hura tau, tandis que seuls les premiers prix des concours de chant en Tārava Tahiti, Tārava Raromata'i et Tārava Tuha'a Pae étaient programmés.

Désormais, les trois podiums de chacune des catégories de tārava seront également présents sur la scène de To'atā lors des deux soirées des podiums des 17 et 18 juillet. Le public pourra ainsi découvrir ou redécouvrir sur scène les spectacles des groupes ayant décroché les 1er, 2e et 3e prix en Tārava Tahiti, Tārava Raromata'i et Tārava Tuha'a Pae.



Cette évolution offre une représentation plus fidèle de l'excellence des concours et permet de célébrer pleinement les performances des meilleurs pupu hīmene, au même titre que celles des meilleurs groupes de ‘ori Tahiti.



Les soirées des podiums porteront ainsi plus que jamais leur nom, en réunissant désormais l'ensemble des podiums du Heiva i Tahiti, en danse comme en chant.



Le Heiva i Tahiti poursuit ainsi sa volonté de valoriser l'ensemble des disciplines qui font la richesse de notre patrimoine culturel.

Informations pratiques :

Heiva i Tahiti 2026

Soirées des podiums : le 17 et 18 juillet 2026

Un événement à suivre en live streaming : www.heiva.org

Page Facebook : Heiva i Tahiti Officiel



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 13 Juillet 2026 à 20:56 | Lu 240 fois



