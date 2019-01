Heiva I Tahiti 2019 : clôture des inscriptions le 31 janvier

PAPEETE, le 9 janvier 2019 - Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture vous rappelle que la clôture des inscriptions du Heiva des écoles et du Heiva i Tahiti aura lieu le jeudi 31 janvier 2019.



Toutes les écoles de danse, associations, groupes de chant et de danse sont invités à s’inscrire avant le 31 janvier 2019 à midi.



La fiche d’inscription peut être retirée à la Maison de la Culture auprès de la cellule projets culturels, ou remplie directement en ligne sur le site www.heiva.org





Les dates des éditions 2019 sont les suivantes :



- 25è Heiva des écoles de danse : du mercredi 05 au dimanche 16 juin 2019 (sous réserve de la programmation)

- Heiva i Tahiti 2019, concours de chants et danses : du 04 au 20 juillet 2019 (sous réserve de la programmation)