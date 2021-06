Heitiare Tribondeau, Miss Tahiti 2003

TAHITI, le 3 juin 2021 - Elle pensait n’avoir aucune chance car elle était plus petite que les autres candidates. Finalement, elle a remporté l’élection de Miss Tahiti et a été 4e dauphine de Miss France. Heitiare Tribondeau revient sur “cette année particulière”, cette “belle expérience”.



“ Je n’étais pas très miss, élections et autres. Mon petit copain de l’époque, lui, était fan, il m’a inscrite ”, raconte Heitiare Tribondeau. Elle a joué le jeu malgré quelques réticences. “ J’étais un vrai garçon manqué et, par rapport aux autres candidates je n’étais pas grande, je ne mesurais que 1m71. Je n’étais franchement pas partie pour gagner ! ”



Cette année 2003 correspond à une année de changement car Dominique Pétras a laissé la place au groupe 2H de Hubert Haddad. Pour la première fois, l’élection était retransmise à la télévision, le public pouvait voter. Les voix du public comptaient tout de même pour 30% du décompte final. Une première soirée, organisée au Sheraton, a vu défiler 21 candidates parmi lesquelles douze ont été retenues. Celles-ci se sont retrouvées quelques semaines plus tard à la mairie de Papeete.



Plus de 2 500 personnes se sont pressées le soir du vendredi 18 juin dans les jardins de la mairie de Papeete pour assister à l’élection. “ C’était une période à fond caméras et objectifs ”, se souvient Heitiare Tribondeau qui a trouvé, grâce à Miss Tahiti, un monde un peu plus féminin.



“Je n’ai même pas fêté ça le soir même”



Elle a mis du temps à réaliser qu’elle était élue plus belle femme de Polynésie, qu’elle entrait dans la grande famille des miss. “ Je n’ai même pas fêté ça le soir même. J’étais trop fatiguée, tout cela avait été très éprouvant, je suis rentré me coucher .” Mais dès le lendemain, elle a dû assurer sa première interview, faisant la une des journaux. “ C’est là que j’ai vraiment pris conscience de ce qui m’attendait et de ce que je venais de réaliser. ” Elle a fait beaucoup de photos, participé à des clips et s’est finalement présentée à l’élection de Miss France remportant le titre de 4e dauphine.



Originaire de Moorea, étudiante en lettres modernes, Heitiare Tribondeau envisageait de poursuivre dans le secteur de l’enseignement même si “ je m’ennuyais un peu ”. Finalement l’année de son règne lui a fait changer de voie. Elle a souhaité se lancer dans la communication.



Elle s’est inscrite à l’Efap à Paris, l’école historique des attachés de presse en France. De retour au fenua elle a été responsable de la communication chez Robert Wan avant de se lancer dans de nouvelles aventures. Elle a ouvert une salle de sport, est devenue coach sportif à son compte mais reste toujours membre de la grande famille des miss.