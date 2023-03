Heiarii Williams et James Noho Omitai continuent d'impressionner à Rangiroa

Rangiroa, le 1er mars 2023 - La Rairoa Horue a bien avancé dans ses tableaux ce mercredi avec le troisième tour en surf complété de même que les quarts de finale en bodyboard. La compétition s'achèvera ce jeudi. Avec de nouvelles performances abouties sur le spot de Avatoru, ce mercredi, Heiarii Williams, en surf, et James Noho Omitai, en bodyboard, se positionnent comme les grands favoris à la victoire dans leur catégorie respective.



Une nouvelle grosse et belle journée de surf, ce mercredi, à Rangiroa où se tient la deuxième édition de la Rairoa Horue. Le spot de Avatoru était de nouveau en feu offrant sur quelques séries des vagues entre 2,50 et 3 mètres. De belles conditions qui ont permis de bien faire avancer les différents tableaux. Le troisième tour en surf, avec huit séries, et les quarts de finale en bodyboard, avec quatre séries, se sont donc achevés ce mercredi et le dernier jour de compétition est programmé pour ce jeudi. Et des compétiteurs se dégagent comme des grandissimes favoris à la victoire finale.

Heiarii Williams maître du tube à Rangiroa



Après déjà une prestation remarquée mardi lors de la deuxième journée, Heiarii Williams, 36 ans, a remis ça ce mercredi pour sa série du troisième tour. L'intéressé s'est une nouvelle fois offert la meilleure note de la journée avec un total de 16.93. Certes un moins bon score que son 17.83 du premier tour, mais le double vainqueur des Trials à Teahupo'o a été encore une fois très impressionnant dans sa lecture du reef-break de Avatoru. Un premier tube noté 7.60 pour lancer sa série, puis un score de 7.27 pour prendre le contrôle. Totalement relâché et en contrôle, Heiarii Williams ne s'est donc pas arrêté là et s'offrait sur sa troisième vague un long tube récompensé d'un 9.33. La messe était dite et Williams validait son ticket pour les quarts de finale, se positionnant comme l'un des grandissimes favoris à la victoire finale à Rangiroa.



Derrière le surfeur de Punaauia, Ariimoana David a ravi la deuxième place de la série pour poursuivre son aventure à Rangiroa. Naiki Vaast, très combattif, a pour sa part été éliminé.



Dans les autres séries en surf, on retiendra aussi les performances de Kevin Bourez et de jeune espoir de Huahine, Temu Tamahei. Le premier d'abord s'est offert une belle note de 15.66. Comme Heiarii Williams, Kevin Bourez, très engagé et très “deep” dans ses take-off, s'est offert deux bombes notées 8.33 et 7.33 pour dominer sa série où il était opposé au local du spot, Ludo Horoi, et à Manakei Kahiha. Derrière Bourez, le Paumotu, Ludo Horoi, s'est offert la deuxième place du heat avec un total de 10.03.



Tamahei Temu de son côté a également survolé sa série. Un score global de 15.50, soit le troisième plus gros total de la journée, lui permettait de dominer un heat où il était opposé à l'expérimenté Heifara Tahutini Jr (10.60), et à un autre local, Teddy Hopuare (9.53). En surf on retient également les qualifications pour les quarts de finale de Tereva David, d'Enrique Ariitu, de Teiva Tetahio ou encore de Maunakea Hioe, 15 ans.

James Noho Omitai facile



Après avoir patienter une bonne partie de la journée, les bodyboarders ont pu se lancer en fin d'après-midi sur le spot de Avatoru. Et dans la première série des quarts de finale, le tenant du titre, James Noho Omitai, a livré une véritable démonstration. D'abord une grosse note de 8 sur un tube, puis sur sa deuxième vague, le rider de Papara, qui a enchainé un gros tube et des manœuvres aériennes s'offrait le score presque parfait avec 9.87 pour un total de 17.87. “Le plan d'eau était difficile à lire au départ. Je ne pensais qu'il y aurait de si grosses vagues. Mais je savais qu'il fallait que je prenne un tube et que je diversifie mes manœuvres”, a indiqué un James Omitai très relax après sa série. Derrière le show Omitai, Maxime Tereopa a pris la deuxième place du heat avec un total de 10.96.



Dans les autres séries en bodyboard, on note aussi la performance de Farahei Vaiho (14.37), de Heiarii Etaia (14.17) ou encore de Temahuki Moroni (12.66) qui seront également de sérieux candidats à la victoire finale à Rangiroa. Tout ce beau monde se retrouvera ce jeudi sur la droite de Avatoru pour la dernière journée de cette deuxième édition de la Rairoa Horue. Après avoir patienter une bonne partie de la journée, les bodyboarders ont pu se lancer en fin d'après-midi sur le spot de Avatoru. Et dans la première série des quarts de finale, le tenant du titre, James Noho Omitai, a livré une véritable démonstration. D'abord une grosse note de 8 sur un tube, puis sur sa deuxième vague, le rider de Papara, qui a enchainé un gros tube et des manœuvres aériennes s'offrait le score presque parfait avec 9.87 pour un total de 17.87. “Le plan d'eau était difficile à lire au départ. Je ne pensais qu'il y aurait de si grosses vagues. Mais je savais qu'il fallait que je prenne un tube et que je diversifie mes manœuvres”, a indiqué un James Omitai très relax après sa série. Derrière le show Omitai, Maxime Tereopa a pris la deuxième place du heat avec un total de 10.96.Dans les autres séries en bodyboard, on note aussi la performance de Farahei Vaiho (14.37), de Heiarii Etaia (14.17) ou encore de Temahuki Moroni (12.66) qui seront également de sérieux candidats à la victoire finale à Rangiroa. Tout ce beau monde se retrouvera ce jeudi sur la droite de Avatoru pour la dernière journée de cette deuxième édition de la Rairoa Horue.



Le programme des séries





Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 1 Mars 2023 à 19:26 | Lu 107 fois